Продолжается регистрация на БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ВЕБИНАР международной ИТ-консалтинговой компании Columbus «Кабельное производство 4.0: Узнайте как извлечь максимум выгоды из автоматизации бизнеса на базе 1C: ERP».

Мероприятие проводится в рамках цикла вебинаров «Columbus IT-Campus», где эксперты по цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов делятся уникальным практическим опытом развития бизнеса за счет применения современных информационных технологий.

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы:

проблемы отрасли кабельного производства и возможности их устранения за счет автоматизации бизнес-процессов;

технологию и дорожную карту внедрения на предприятии продукта 1С: ERP с учетом особенностей отрасли;

сложности и особенности проекта, реализованного на АО «Псковский кабельный завод»;

выгоды от цифровой трансформации бизнеса, позволяющие перевести решение постоянно усложняющихся задач промышленного предприятия на совершенно новый уровень.

Вебинар проведет бизнес архитектор практики 1С Columbus c более чем 17-летним опытом работы в IT по задачам разработки и внедрения бизнес-приложений – Ляйсира Ерошенко.

На мероприятии будет также разобран проект по автоматизации управленческого учета на АО «Псковский кабельный завод».

Автоматизация бизнеса – это ключевая составляющая плодотворного функционирования промышленного предприятия на рынке.

Кабельное производство, следующее трендам, сможет увеличить прибыльность, продуктивность применения ресурсов (от производственных до человеческих), минимизировать цепочку рутинных операций, упорядочить процессы принятия решений за счет доступной аналитики и многое другое.

Все подробности Вы сможете узнать, перейдя по ссылке: http://bit.ly/2Gmld2F

Контакты:

Сайт: https://www.columbusglobal.com/ru/

Телефон: +7 (495) 369-67-69

Электронная почта: itcampus@columbusglobal.com

Columbus – это международная ИТ-консалтинговая компания, в которой работает более 2000 сотрудников по всему миру. Мы помогаем компаниям осуществлять цифровую трансформацию бизнеса от первого наброска стратегии до создания цифровой культуры. Обладая тридцатилетним опытом работы с более чем 5000 клиентов, для модернизации бизнеса мы предлагаем всеобъемлющее портфолио решений, подкрепленное глубокой отраслевой экспертизой и технологическими знаниями. Среди наших крупных проектов по автоматизации производственных предприятий: АО "Псковский кабельный завод", АО «АК Алтыналмас», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», «Sucden» и многие другие.