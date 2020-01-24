На ремонт энергооборудования и энергообъектов филиала «Ставропольэнерго» в 2019 году компанией «Россети Северный Кавказ» направлено свыше 739 млн рублей.



В течение года ставропольские энергетики отремонтировали около 3 тысяч километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, заменили более 3,5 тысяч опор и свыше 22 тысяч изоляторов. На самонесущий изолированный (СИП) заменили более 322 км «голого» провода. Данная мера позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и сократить эксплуатационные расходы.



Проведен капитальный и текущий ремонт более 1 600 трансформаторных подстанций, 21 силового трансформатора, 684 выключателей и 762 разъединителей на подстанциях 35-110 кВ.



Для улучшения энергоснабжения жителей сельских населенных пунктов специалисты энергокомпании установили 21 новый трансформатор в поселке Загорском Минераловодского района, хуторе Красночервонном Новоалександровского района, поселке Мирном Предгорного района.



Солидный объем работ энергетики провели по расчистке трасс под линиями электропередачи. Для предотвращения отключений, связанных с падением деревьев на линии, энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя более 122 гектаров. Это соизмеримо с площадью 170 футбольных полей.

Успешное выполнение мероприятий ремонтной программы позволило ставропольским энергетикам обеспечить высокую готовность к прохождению осенне-зимнего периода, а также повысить качество и надежность электроснабжения потребителей края, в том числе промышленных предприятий и социально значимых объектов.