На большинстве центральных улиц Череповца светодиодные светильники появятся в 2020 году. Об этом сообщил на своей странице ВК мэр Вадим Германов.

По его словам, в 2020 году по программе губернатора «Светлые улицы Вологодчины» городу выделено 36 млн. руб. Еще 4 млн. выделят из городского бюджета.

«Планируется заменить 3300 светильников, еще 1000 будут установлены там, где сейчас света нет. Наши планы на 2020 год приведены на схемах. Красным цветом выделены улицы, где освещение было построено в 2019 году, зеленым — улицы, где светодиодное освещение должно появиться в 2020».

МУП «Электросеть» уже подсчитало экономию бюджетных средств от замены всех уличных светильников на светодиодные: 35 млн. руб. ежегодно.