Специалисты Архангельского филиала компании «Россети Северо-Запад» обеспечили повышение пропускной способности электрических сетей 10 кВ в Пинежском районе.

Энергетики установили пункты регулирования напряжения на линии 10 кВ. Это оборудование позволит обеспечить высокое качество электроэнергии на удаленном расстоянии. Проведенная модернизация позволит в перспективе подключить к централизованному электроснабжение поселок Новолавела, в котором проживает более тысячи человек.

В настоящее время поселок обеспечивается электроэнергией от дизельной электростанции, использование которой экономически невыгодно и неэкологично. Жители нередко ощущают перепады напряжения в сети. Архангельский филиал «Россети Северо-Запад» готов обеспечить возможность централизованного электроснабжения поселка, гарантируя надежность и бесперебойность питания.