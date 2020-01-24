Филиала "Мордовэнерго" реконструирует подстанцию "Алексеевка"

Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Мордовэнерго» продолжает реконструкцию подстанции ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка». Модернизация энергетического производственно-технологического комплекса – ключевой пункт инвестиционной программы.

Реализация проекта началась в октябре прошлого года. Сейчас выполняется 2 этап. В кратчайшие сроки специалисты компании завершили планировку территории открытого распределительного устройства подстанции (ОРУ-110 кВ). Произвели монтаж 7 элегазовых выключателей 110 кВ и 6 трансформаторов тока 110 кВ.

Сейчас ведутся работы по устройству железобетонных фундаментов, на которых в дальнейшем будет размещено все оборудование распредустройства, включая силовые трансформаторы. Планируемый срок завершения строительно-монтажных пуско-наладочных работ на объекте – декабрь 2020 года.

Подстанция ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка» – стратегически важный объект Чамзинского района Мордовии. Она обеспечивает электроснабжение ведущих предприятий агропромышленного, перерабатывающего и строительного комплексов района. В числе крупных потребителей –птицефабрика «Чамзинская», молочный комбинат «Мечта», предприятие по производству комбикормов «Комбис», завод стройматериалов АО «Лато». От энергообъекта запитаны также поселок Комсомольский и близлежащие села Чамзинского района.