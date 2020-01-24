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Компании Centrica и Sonnen создали самую современную в Великобритании виртуальную электростанцию на базе бытовых накопителей энергии

Компании Centrica и Sonnen создали самую современную в Великобритании виртуальную электростанцию на базе бытовых накопителей энергии

24 января 2020, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, PEi
Отрасль: Электроэнергетика 

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Британская энергетическая компания Centrica и немецкая компания Sonnen, специализирующаяся в производстве систем хранения электроэнергии, создали объединенную сеть из 100 домашних накопителей энергии емкостного типа, скоординированное управление которыми осуществляется через облачную платформу. Тем самым была сформирована первая в Великобритании виртуальная электростанция (virtual power plant, VPP), использующая инновационные облачные технологии.

VPP*, состоящая из децентрализованных бытовых накопителей энергии, получила одобрение энергохолдинга National Grid на предоставление услуг по регулированию частоты (Dynamic Firm Frequency Response, FFR). Таким образом VPP будет потреблять (аккумулировать) электроэнергию в периоды перегрузки сети при пониженном спросе и отдавать ее в сеть в периоды высокого спроса на электроэнергию. Управление VPP осуществляется с использованием облачного программного обеспечения «FlexPond», разработанного Centrica.

По мнению Centrica, объединение бытовых накопителей энергии в VPP позволяет объединенным в рамках виртуальной электростанции собственникам бытовых систем, состоящих из солнечных панелей и накопителей энергии, максимизировать количество вырабатываемой их генерирующими установками электроэнергии и участвовать в обеспечении устойчивости и надежности энергосистемы Великобритании, тем самым снижая свои расходы на оплату электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс PEi

* Бытовые накопители энергии производства Sonnen, на основе которых сформирована новая VPP, имеют блочную структуру, энергоемкость отдельного элемента – 2,5 кВт*ч. В зависимости от типа исполнения энергоемкость накопителей энергии варьируется в диапазоне от 5 до 15 кВт*ч. Количество циклов перезарядки и гарантированный срок эксплуатации накопителя энергии составляют соответственно 10 000 раз и 10 лет.

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