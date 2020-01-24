РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
24 января 2020, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
23 января в Калуге состоялось заседание Технического совета под председательством Министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова. Участники встречи рассмотрели вопрос применения продукции производства АО «Людиновокабель» на строительных объектах области, а также вопросы борьбы с поставками фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой продукции.
С докладами на заседании технического совета выступили генеральный директор АЭК Наталья Сахарова и первый заместитель генерального директора АО «Людиновокабель» Вадим Чайко.
Наталья Сахарова в своем выступлении отметила, что АЭК готова привлекать специалистов отрасли для проведения экспертиз на стройобъектах в регионе.
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области реализует государственную политику в сфере:
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