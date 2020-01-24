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Министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков провел совещание по вопросам качества КПП

23 января в  Калуге состоялось заседание Технического совета под председательством Министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова. Участники встречи рассмотрели вопрос применения продукции производства АО «Людиновокабель» на строительных объектах области, а также вопросы борьбы с поставками фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой продукции. 

С докладами на  заседании технического совета выступили генеральный директор АЭК Наталья Сахарова и первый заместитель генерального директора АО «Людиновокабель» Вадим Чайко.

Наталья Сахарова в своем выступлении отметила, что АЭК готова привлекать специалистов отрасли для проведения экспертиз на стройобъектах в регионе. 

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области реализует государственную политику в сфере:

  • - жилищно-коммунального и строительного комплекса;
  • - топливно-энергетического комплекса;
  • - обращения с отходами производства и потребления;
  • - организации благоустройства.

Канал АЭК https://t.me/Electrocable

 

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