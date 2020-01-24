23 января в Калуге состоялось заседание Технического совета под председательством Министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова. Участники встречи рассмотрели вопрос применения продукции производства АО «Людиновокабель» на строительных объектах области, а также вопросы борьбы с поставками фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой продукции.

С докладами на заседании технического совета выступили генеральный директор АЭК Наталья Сахарова и первый заместитель генерального директора АО «Людиновокабель» Вадим Чайко.

Наталья Сахарова в своем выступлении отметила, что АЭК готова привлекать специалистов отрасли для проведения экспертиз на стройобъектах в регионе.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области реализует государственную политику в сфере:

- жилищно-коммунального и строительного комплекса;

- топливно-энергетического комплекса;

- обращения с отходами производства и потребления;

- организации благоустройства.

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