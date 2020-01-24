"Москабельмет" в новом рейтинге

Автор проекта «Москва. Детали» Денис Бычков включил территорию нашего завода в топ-15 самых интересных мест столицы, в которых обязательно нужно побывать.

В список также вошли такие архитектурные достопримечательности Москвы, как футуристичная Dominion Tower, созданная по проекту знаменитой Захи Хадид, здание Центросоюза, построенное при участии именитого французского архитектора Ле Корбюзье, яркий пример раннего модерна — особняк Рябушинского и один из символов Москвы — сталинская высотка на Котельнической набережной.

Рассказывая о ГК «Москабельмет», автор обзора упомянул внушительную историю предприятия, но особенно его привлекла изящная Эйфелева башня, установленная в его сквере. Мы полностью согласны с Денисом: увидеть ее непременно стоит!

Правда, наша территория закрыта для посещений... Но оказаться здесь, тем не менее, может каждый! Нужно лишь принять участие в организованных экскурсиях, которые мы проводим с прошлого года. Так, в 2019-ом «Москабельмет» открыл свои двери для всех желающих в рамках проектов «Открой Моспром» и «День без турникетов» от Правительства Москвы. Это был прекрасный, очень положительный опыт. Мы обязательно продолжим традицию и весной снова запустим подобную акцию. Следите за нашими новостями: первые зарегистрировавшиеся участники получат уникальную возможность сделать необычное фото на фоне Эйфелевой башни!