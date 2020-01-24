NEXT GENERATION. RusCable CLUB снова пройдет в Сокольниках 

Приближается новый RusCable Club 2020 – главное неформальное мероприятие в кабельном бизнесе. 18 марта 2020 года в Москве в крутом комплексе Яровит-Холл всего в одной минуте ходьбы от кабельной выставке Cabex будет проходить RusCable CLUB 2020 под слоганом NEXT GENERATION! Мы видим как в отрасль приходят новые люди. Молодые, амбициозные, яркие, смелые, грамотные. Те, кому сейчас нет и 30, через 20 лет, возможно, займут высокие должности в крупнейших кабельных компаниях. Поэтому мы хотим сделать объединяющий поколения формат, где важен не возраст и регалии, а отношение к отрасли и желание ее развивать. Новый RusCable CLUB 2020 стал демократичнее, молодежнее, веселее, но не забывает и об "отцах" и традициях кабельной промышленности. Новый RusCable CLUB – это новая волна кабельного рынка!

Бронирование билетов уже доступно на сайте клуб. Если вы “настоящий” кабельщик, то у вас наверняка найдется 300 кабсов и “опытный” статус на форуме, а значит билет на клуб будет стоить всего 7000 рублей. Есть много и других вариантов, в том числе VIP-билеты с расширенным обслуживанием. Мы планируем собрать больше 200 человек. Чем раньше забронируете, тем больше бонусов получите. И это еще не все!



Мы приглашаем отраслевые компании стать партнерами клуба. Все подробности и возможности на сайте https://club.ruscable.ru/ и у менеджеров RusCable.Ru.

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