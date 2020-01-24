17 января 2020 г. дан старт проекту строительства крупнейшего в мире шельфового ветропарка Dogger Bank Wind Farms, расположенного около побережья английского графства Йоркшир (Yorkshire) в Северном море.

Шельфовый ветропарк Dogger Bank Wind Farms общей установленной мощностью 3,6 ГВт будет состоять из трех ВЭС: ВЭС Creyke Beck A (1,2 ГВт), ВЭС Creyke Beck B (1,2 ГВт) и ВЭС Teesside A (1,2 ГВт). ВЭС Creyke Beck A и ВЭС Creyke Beck B расположены на расстоянии 130 км от берегов Англии, ВЭС Teesside A – на расстоянии 200 км. Разработчик проекта сооружения Dogger Bank Wind Farms – совместное предприятие в составе энергетических компаний SSE Renewables (Великобритания) и Equinor (Норвегия) – оценивает общий объем инвестиций в проект в размере £ 9 млрд.

Dogger Bank Wind Farms станет первым европейским объектом шельфовый генерации, на котором будут установлены самые мощные в мире шельфовый ветровые турбины Haliade-X производства GE Renewable Energy, подразделения американской корпорации General Electric (GE), специализирующегося в области ВИЭ. Мощность ветровой турбины Haliade-X составляет 12 МВт, высота – 260 м, размах лопастей – 107 м. Глубины моря в месте установки ветровых турбин составят от 20 до 35 м. Одна турбина может вырабатывать до 67 ГВТ*ч электроэнергии в год, что достаточно для электроснабжения 16 тыс. домохозяйств и сокращения выбросов СО2 на 42 тыс. т. Планируемая ежегодная выработка Dogger Bank Wind Farms составит ≈5% от общего спроса на электроэнергию в Великобритании, что позволит обеспечить электроснабжение 4,5 млн британских домохозяйств.

Сооружение Dogger Bank Wind Farms имеет важное значение для перехода Великобритании к безуглеродной энергетике. Ожидается, что первую электроэнергию Dogger Bank Wind Farms выработает в 2023 г.

Официальный сайт Dogger Bank Wind Farms