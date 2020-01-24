Энергетики компании «Россети Московский регион» подключили к электрическим сетям компании парк отдыха «Пыхтино» в поселении Внуковское. В рамках технологического присоединения парка энергетики возвели воздушную линию 0,4 кВ протяженностью 250 метров, провели все необходимые наладочные работы оборудования. Выделенная мощность 45 кВт позволила оснастить парк системой видеонаблюдения и освещением по всей территории.

Глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин, представляющий заказчика – Администрацию поселения Внуковское Новомосковского административного округа – отметил: «Электрификация парка в рамках технологического присоединения к сетям «Россети Московский регион» выполнена качественно и в установленные законодательством сроки».

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах и подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале ПАО «МОЭСК» utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 700-40-70.