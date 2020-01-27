В рамках 19-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2020 с 17 по 19 марта в КВЦ «Сокольники» (Москва) пройдет научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики» для представителей отраслевого сообщества. На протяжении трех дней специалисты и эксперты обсудят важные вопросы кабельного обеспечения нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной и телекоммуникационной отраслей.

К участию в конференции приглашены представители Минпромторга России, Минсвязи России, Минэнерго России, Минтранса России, Госдумы, Чрезвычайные и Полномочные Послы иностранных государств в РФ, «Деловая Россия», «Опоры России», НИУ ЭНИН, ПАО «ФСК ЕЭС», ФАУ «Главгосэкспертиза России», ПАО «Мосэнерго», НИИЭМП, МЭИ, ПАО «Россети», ПАО «Газпром», РАН, ПАО «Татнефть», ПАО НК «РуссНефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ПАО АНК «Башнефть», Союза нефтегазопромышленников России, ВНИКТИ, ФГУП «АГА(А)», АО «НПО «СПЛАВ», ГУП «Московский метрополитен», ОАО «РЖД», АО «ОСК», ПАО «ОАК», СПбГУТ, МТУСИ, ПАО «Ростелеком», Холдинга «Швабе», ПАО «МегаФон» и другие.

В рамках конференции проведет работу международная секция с участием специалистов крупнейших производителей кабельной продукции из Италии, Германии, Греции, Франции, Швейцарии и Шотландии.

17 марта

Откроет встречу пленарная сессия «Тенденции развития российской кабельной промышленности». Сегодня кабельная промышленность является сложным и наукоемким производством, существенно влияющим на развитие различных отраслей экономики и инфраструктуры страны. Это и энергетика, транспорт и машиностроение, телекоммуникационные и информационные технологии, нефтегазовый и оборонно-промышленный комплекс, строительство и др. Перед кабельщиками стоят сложные задачи по созданию высоконадежных и безопасных кабелей, отвечающих современным требованиям науки и техники. Участники обсудят какие современные тендеции развития кабельного производства преобладают сегодня, что нас ждет в ближайшем будущем, какие вызовы и задачи ставят отрасли российской экономики перед кабельщиками.

Приглашенные спикеры-представители: ОАО «ВНИИКП», «Росатом», Наблюдательного совета НП «Объединение производителей железнодорожной техники», Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по энергетике, ПАО «Россети», НП Международная Ассоциация «Электрокабель».

В 15 часов осуждение продолжит секция “ЭНЕРГЕТИКА” по теме «Эффективные решения кабельной промышленности для электроэнергетики».

В сфере работы с электричеством, его производством и поставками напрямую к потребителю очень важно использовать материалы и оборудование, которые отличаются высоким качеством, так как именно от этого зависит бесперебойная работа энергосистемы и даже чья-то безопасность. Одним из элементов в данной системе является кабель. Что происходит сегодня на рынке электроэнергетики, какие направления имеют первоочередное значение, какие материалы применяются, куда движется кабельная отрасль при разработке новых типов кабелей. Эти и другие вопросы поднимут эксперты в рамках данной секции

Участники-спикеры: представители ОАО «ВНИИКП», ПАО «Россети», АО «ОЭК»), ПАО «МОЭСК», АО «УК «УНКОМТЕХ», АО «Лидер-Компаунд», Московский метрополитен.

Приглашенные участники: представители энергетического института им. Г.М. Кржижановского, ПАО «ФСК ЕЭС», ФАУ «Главгосэкспертиза России», комитета по энергетике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», института нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук, Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, «ОПОРЫ РОССИИ», ПАО «Мосэнерго», АО «ЭНИН», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «НИИЭМП», Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике, «Национальный исследовательский университет МЭИ».

18 марта

С 11 утра второго конференционного дня начнет работу секция «Транспорт и машиностроение» с темой «Кабельная продукция для транспортного машиностроения и объектов транспортной инфраструктуры».

Обеспечение надежной и бесперебойной доставки грузов и пассажиров на всей территории Российской Федерации является основной задачей транспортного машиностроение России. Применение современных кабельных изделий в конструкциях транспорта, а также в инфраструктуре позволяет отчасти решить данную задачу. Постоянное ужесточение требований, предъявляемые к данному виду кабельных изделий, ставит сложную, но интересную инженерную задачу перед разработчиками кабелей и проводов.

Российская кабельная промышленность сегодня предлагает высокотехнологичную продукцию, разработана широкая гамма силовых и контрольных кабелей, кабелей связи и других изделий, не распространяющих горение при прокладке в пучках, а также выделяющих при пожаре минимальное количество дыма, коррозионно-активных и токсичных продуктов горения.

Развитие ассортимента специальных кабельных изделий зависит от стратегии развития транспортного машиностроения России. Что может предложить российская кабельная промышленность машиностроителям и какие планы развития у потребителей этой группы кабельных изделий, эти и другие вопросы обсудят эксперты в рамках секции.

Приглашенные спикеры: представители ОАО «РЖД», ОАО «ВНИИКП», НП «Объединение производителей железнодорожной техники», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ООО ТПД Паритет.

Приглашенные участники дискуссии: представители АО «Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта», АО «ВНИКТИ», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева», АО «Международный аэропорт Шереметьево», ГУП «Московский метрополитен», АО «Локомотив», РУТ (МИИТ).

После перерыва выступления продолжаться на секции «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

«Современные системы передачи информации и кабельная продукция для них: настоящее и будущее».

Развитие инфраструктуры цифровой экономики на основе информационно-коммуникационных технологий должно обеспечивать единство устойчивости и безопасности информационно – телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях информационного пространства. В этом аспекте кабели в качестве среды передачи информации имеют первостепенное значение.

Какие задачи были решены в части повышения качества и надежности оптических кабелей и кабелей связи с медными жилами, каковы успехи и перспективы в импортозамещении в области кабелей для передачи информации, задачи и потребности операторов связи и направления дальнейшего развития кабелей связи – вот область вопросов, подлежащих обсуждению на данной секции.

Приглашенные спикеры: представители информационного агентства TelecomDaily, ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон», ОАО «ВНИИКП», НПП «Спецкабель», ФГУП «ЦНИИС», Huawei или компании Ericsson (Центр 5G Инноваций), ДИТ (Департамент информационных технологий) г. Москвы.



К дискуссии приглашены представители: ФГБОУВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Управления развития сетей связи и федеральных программ Федерального агентства связи, МТУСИ, ООО «Газпром связь», Московского технического университета связи и информатики, МТУСИ, ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи», Холдинга «Швабе» (по НИОКР), Департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

После перерыва работа продолжится на секции «Нефтегаз» по теме «Кабель для нефтегазового комплекса».

Особое место в ряду силовых кабелей занимают кабели для питания погружных электронасосов добычи нефти. Особенностью данного группы кабелей является повышенная передаваемая электрическая мощность и длительный режим работы в скважинных условиях. Сложный и разнообразный компонентный состав скважинной жидкости, а также сложные физические условия (температура, давление, механические воздействия) эксплуатации этих кабелей обуславливают предъявление чрезвычайно жестких требований к ним.

Об опыте эксплуатации кабельных изделий для нефтегазового комплекса и требованиям, предъявляемых к ним расскажут специалисты: Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ООО «Газпромнефть НТЦ», АО «Научный институт кабельных изделий (НИКИ)» г. Томск, Департамента 335 ПАО «Газпром», ООО «Камский кабель», АО «РОССКАТ»

К участию в дискуссии приглашены представители:

Департамента 623 ПАО «Газпром» (Департамент перспективного развития), АО «Газпром оргэнергогаз», Института проблем нефти и газа РАН, кафедры теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ПАО «Татнефть», VYGON.Consulting, комиссии по нефтегазоперереработке и нефтегазохимии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «РуссНефть», кафедры Инновационного менеджмента, технико-экономической оценки проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ПАО АНК «Башнефть», ГК «Специальные системы и технологии», к.т.н., член-корреспондент АЭН РФ, Союза нефтегазопромышленников России.

19 марта

Общеотраслевая секция «Новеллы законодательства и поддержка производителя», организованная руководством Ассоциацией “Электрокабель”.

В 2020 году вступили в силу новые нормативно-правовые акты, которые окажут значительное влияние на деятельность кабельной отрасли и всего бизнеса. Также ведутся обсуждения проектов изменения законодательства и новых технических регламентов. Ассоциация «Электрокабель» приглашает вас ознакомиться с этими новеллами, обсудить и выработать общий подход в целях поддержки производителей.

Мы планируем затронуть все области: противодействие незаконному обороту несоответствующей кабельной продукции, расширенная ответственность производителя и экологический сбор, регуляторная гильотина и работа контрольно-надзорных органов, стимулирование и поддержка импортозамещения и экспортоориентированных производств, введение и разработка новых технических регламентов, в том числе Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники и О безопасности строительных материалов и изделий

Модератором дискуссии выступит Вице-президент НП Международной Ассоциации «Электрокабель», к.э.н. Максим Третьяков.

К участию в дискуссии приглашены представители: комитета по природопользованию и экологии «Деловой России», ООО «Дельфи», Некомерческого партнерства «Ассоциация по техническому регулированию», ЦМТУ Росстандарта, ФСА, Национального института аккредитации Росаккредитации, НП Ассоциации «Электрокабель», Национальной Академии наук пожарной безопасности (НАНПБ), Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России

экспертного совета по вопросам энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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