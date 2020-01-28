RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Модернизация

"Дагестанская сетевая компания" активизирует сотрудничество с промышленными предприятиями Дагестана

В Махачкале состоялась встреча управляющего директора АО «Дагестанская сетевая компания» Владимира Сыщикова и Министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Сайгидпаши Умаханова.

Стороны обсудили совместные мероприятия профильного министерства и компании «Россети Северный Кавказ» в лице ее дочернего регионального предприятия, направленные на развитие отрасли в Дагестане.

Особое внимание участники диалога уделили модернизации электрических сетей Республики Дагестан. Напомним, данная работа проводится в регионе в рамках второго этапа учений компании «Россети». Кроме того,  руководители обсудили  мероприятия предстоящей коллегии Минпромэнерго Дагестана, на которой будет обсуждаться состояние и перспективы энергетического комплекса республики.

Напомним,  Указом Главы Дагестана Владимира Васильева утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Республики Дагестан до 2024 года (СИПР), которая описывает несколько сценариев развития электроэнергетики региона.

Важным итогом совещания стала договорённость сторон об усилении взаимодействия энергетиков с промышленными предприятиями республики (ОАО «Авиаагрегат», АО «Буйнакский агрегатный завод») в части производства электротехнического оборудования для электроэнергетики Республики Дагестан. 
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты Курскэнерго помогли администрации Обояни установить в городе декоративные фонари
Студенты Ивановского энергетического колледжа ознакомились с работой крупного питающего центра Ивэнерго
Об урегулировании задолженности гарантирующих поставщиков
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно