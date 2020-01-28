В Махачкале состоялась встреча управляющего директора АО «Дагестанская сетевая компания» Владимира Сыщикова и Министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Сайгидпаши Умаханова.



Стороны обсудили совместные мероприятия профильного министерства и компании «Россети Северный Кавказ» в лице ее дочернего регионального предприятия, направленные на развитие отрасли в Дагестане.



Особое внимание участники диалога уделили модернизации электрических сетей Республики Дагестан. Напомним, данная работа проводится в регионе в рамках второго этапа учений компании «Россети». Кроме того, руководители обсудили мероприятия предстоящей коллегии Минпромэнерго Дагестана, на которой будет обсуждаться состояние и перспективы энергетического комплекса республики.



Напомним, Указом Главы Дагестана Владимира Васильева утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Республики Дагестан до 2024 года (СИПР), которая описывает несколько сценариев развития электроэнергетики региона.



Важным итогом совещания стала договорённость сторон об усилении взаимодействия энергетиков с промышленными предприятиями республики (ОАО «Авиаагрегат», АО «Буйнакский агрегатный завод») в части производства электротехнического оборудования для электроэнергетики Республики Дагестан.

