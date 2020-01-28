Представитель Минпромторга России принял участие во Всероссийской конференции по истории и современности Антарктиды, организованной Общероссийским Движением Поддержки Флота в честь 200-летия открытия континента русскими мореплавателями. Мероприятие прошло на базе Московской государственной академии водного транспорта.

В рамках конференции были рассмотрены ключевые вопросы современного российского присутствия в Антарктиде, перспективные направления развития международного сотрудничества на континенте, в том числе в сферах научных исследований, морского транспорта, рыболовства, туризма.

В своем выступлении представитель Минпромторга России сделал акцент на роли отечественной судостроительной отрасли в освоении и создании инфраструктуры исследований Антарктиды и прилегающих островов. По его словам, сегодня судостроительная отрасль продолжает накапливать научно-технический и технологический потенциал в этой области. Базой для создания научно-исследовательских судов нового поколения могут стать результаты разработки концептуальных проектов, выполненных в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы».

В частности, был разработан ряд технических предложений по специализированным НИС для проведения геофизических, сейсморазведочных и инженерно-геологических работ в ледовых условиях, разработан концептуальный проект научно-исследовательского судна для комплексных рыбохозяйственных и океанографических исследований в регионе, есть даже проект НИС для бурения исследовательских скважин с целью изучения строения земли и разведки полезных ископаемых

- добавил представитель Минпромторга России.

В настоящее время данная работа продолжается в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Кроме того, ведется работа в области импортозамещения исследовательского оборудования для оснащения НИС.

Накопленный научный задел, наряду с практической возможностью его осуществления на производственных площадках судостроительной промышленности, при соответствующем финансировании позволит в кратчайшие сроки упрочить присутствие Российской Федерации в регионе и укрепить наш приоритет в открытии Антарктиды

- резюмировал представитель Минпромторга России.

В мероприятии приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Юрий Цветков, врио Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай, а также полярные исследователи Антарктиды, ветераны полярных экспедиций, авиаторы-полярники, представители органов государственной власти, ВМФ, Морского транспортного флота, Рыбопромыслового флота, Морского научно-исследовательского флота, Росгидромета, а также судостроительной промышленности и академического сообщества.