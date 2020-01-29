Власти Шотландии заявили, что в течение 2020 года страна перейдет на возобновляемую энергию. Сейчас 76% энергии производится из зеленых источников.

Экологическая организация Scotland Renewables подготовила отчет, в котором отследила прогресс страны в области возобновляемых источников энергии. В нем показано, что Шотландия уже обеспечила 76% потребления электроэнергии из зеленых источников, в течение 2020 года они планируют достичь 100%.

Ученые объясняют это тем, что Шотландия быстро отходит от использования ископаемого топлива. Власти полностью отказались от угля, закрыв последнюю в стране угольную электростанцию в 2016 году. Сейчас остался только один работающий источник энергии на основе ископаемого топлива — газовая электростанция в Абердиншире.

В первой половине 2019 года ветряные турбины обеспечивали электроэнергией каждый дом в стране и тысячи домов в Северной Англии. Ее единственный крупнейший источник энергии, офшорная ветряная электростанция «Беатрис», способна вырабатывать энергию для 450 тыс. домов. Строительство более крупной Сагрейской ветроэнергетической фермы должно начаться в 2022 году, она обеспечит электричеством миллион домов.

Ранее правительство Великобритании рассказало о планах перейти на зеленую экономику, полностью отказавшись от выбросов парниковых газов во всех отраслях. Власти запросили у Комитета по изменению климата ООН рекомендации о том, как и когда они могут совершить переход.