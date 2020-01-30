Египет, Эфиопия и Судан достигли первоначального соглашения по проекту строительства плотины ГЭС Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) мощностью 6 450 МВт, которую планируется построить на правом притоке реки Нил – Голубом Ниле (Blue Nile) при посредничестве Министерства финансов США.

Первоначальное соглашение охватывает технические детали условий наполнения водохранилища ГЭС, предусматривающие поэтапное (в течение нескольких лет) заполнение водохранилища с учетом гидрологических условий реки Нил и потенциального экологического воздействия, на районы, расположенные в низовьях реки* в сезон дождей (июль-август, потенциально сентябрь), планируется внедрить эффективный механизм координации между заинтересованными сторонами и механизмы урегулирования споров.

Эфиопия начала строительство гигантского гидроэнергетического комплекса на реке Нил в мае 2011 г. (первоначально планировалось построить ГЭС установленной мощностью 5 250 МВт, а затем принято решение об увеличении мощности комплекса до 6 450 МВт). Египет и Судан выразили недовольство действиями Эфиопии, так как, по их мнению, данный проект нарушает соглашение колониальной эпохи, наделяющее их правами распоряжения 90% объема стоков реки Нил (Эфиопия же утверждает, что около 85% объема стоков Нила собирается на ее территории).

Строительство ГЭС GERD позволит снизить дефицит электроэнергии не только в Эфиопии, но и в Судане, Южном Судане, Кении, Джибути и Эритрее, а также стабилизировать уровень воды в Ниле в течение года. В 2013 г. в Эфиопии начались работы по отводу участка Голубого Нила в рамках проекта сооружения гидрокомплекса, реализация которого была запланирована на 2015 г. Стоимость проекта оценивается в $ 4 млрд.

В связи с напряженностью, возникшей в отношениях между заинтересованными странами в отношении планов строительства ГЭС, сроки реализации проекта были сдвинуты. Ожидается, что первые две турбины суммарной мощностью 750 МВт выдадут электроэнергию в декабре 2020 г, а полностью ввести ГЭС в эксплуатацию планируется не ранее 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Общее снижение уровня воды может повлечь за собой снижение уровня воды в озере Насер - водохранилище ниже по течению, расположенному за дамбой Асуан, производящей большую часть электроэнергии Египта, а также ограничить водные запасы и негативно отразиться на сельском хозяйстве страны.