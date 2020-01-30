Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») завершила реконструкцию подстанции 35 кВ «Лахта» с увеличением трансформаторной мощности энергообъекта до 20 МВА.

ПС «Лахта» предназначена для транзита электроэнергии напряжением 35 кВ, а также для электроснабжения поселка Ольгино. Среди крупных потребителей – десятки объектов социального значения (школы, детские сады, пожарно-спасательная часть, поликлиника, хоспис и др.), торговые комплексы, а также усадьба Стенбок-Ферморов (Белый замок), в котором в настоящее время располагается Радиоцентр №1.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей района «Россети Ленэнерго» провели переоснащение подстанции с переводом ее ключевых элементов в закрытое исполнение.

В ходе реконструкции объекта было демонтировано старое изношенное оборудование 6 и 35 кВ и смонтировано новое, в частности, произведена замена силовых трансформаторов 35/6 кВ, которые обеспечили увеличение мощности подстанции с 12,6 МВА до 20 МВА. Также специалисты осуществили перевод абонентских фидеров 6 кВ с комплектного наружного распределительного устройства на новое ЗРУ (закрытое распределительное устройство).

Для размещения оборудования было возведено новое здание, на первом этаже которого были установлены распределительные устройства 6 и 35 кВ, на втором ― аккумуляторная батарея, щиты собственных нужд и постоянного тока, а также зал релейных панелей.

Большое внимание в ходе реконструкции объекта было уделено шумоизоляции: для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и близлежащие жилые массивы были сооружены шумопоглощающие экраны вокруг силовых трансформаторов, а наружное ограждение объекта выполнено с использованием шумопоглощающих панелей.

Обновление оборудования и увеличение трансформаторной мощности энергоисточника – часть системной работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности и качества электроснабжения, а также создания необходимого резерва мощности для подключения потребителей северной части города, которая в настоящее время активно развивается. Напомним, что в конце прошлого года электросетевая компания завершила работы по переводу воздушной линии 35 кВ в районе «Лахта-центра» в кабельное исполнение. Также «Россети Ленэнерго» провели реконструкцию еще одного энергоисточника на севере города – подстанции 35 кВ «Осиновая Роща».