Ярославские энергетики приступили к ремонтной программе

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» начали выполнение годовой ремонтной программы. В первые два месяца 2020 года энергетики заменят 503 изолятора на воздушных линиях 0,4-110 кВ, отремонтируют порядка 100 километров линий электропередачи (ЛЭП) и расчистят 115 га трасс воздушных ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Выполнение ремонтных работ в зимнее время года обусловлено расположением электросетевых объектов в труднодоступной заболоченной местности, куда добраться в теплое время года затруднительно. В это время энергетики планируют расчистить просеки ВЛ 0,4-10 кВ и отремонтировать электрооборудование в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Угличском, Рыбинском, Пошехонском, Мышкинском, Даниловском, Любимском, Ярославском районах Ярославской области, а также городе Ярославле.

Годовая программа технического обслуживания и ремонта филиала «Ярэнерго» утверждена приказом №1 «Об итогах работы объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2019 году, основных мероприятиях по повышению надежности уровня эксплуатации и ремонта объектов электросетевого хозяйства, внедрению новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов, сохранению здоровья работников филиалов на 2020 год». В соответствии с документом за год филиал «Ярэнерго» отремонтирует порядка 700 километров линий электропередачи всех классов напряжения, 228 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 17 трансформаторов 6-10 кВ, 112 выключателей и заменят 3816 изоляторов.

Среди крупнейших объектов капитального и текущего ремонтов ремпрограммы 2020 года - подстанции «Поречье», «Туфаново», «КС-18», «Алтыново», воздушные линии электропередачи «Тутаевская-1, 2» и «Фрунзенская-1, 2». ПС 35/10 кВ «Поречье» снабжает электроэнергией жителей Ростовского района, крупные сельскохозяйственные предприятия, консервный завод. Подстанция 110/6 кВ «КС-18» обеспечивает надёжную работу участка газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, от ПС 110/10 кВ «Алтыново» запитаны потребители Угличского района. Воздушная линия 110 кВ «Тутаевская» связывает города Ярославль и Рыбинск, а ВЛ 110 кВ «Фрунзенская» обеспечивает электроэнергией Кировский и Ленинский районы города Ярославля, нефтеперерабатывающий завод, тяговую подстанцию «Ярославль-Главный».

Результатом проведенных филиалом «Ярэнерго» ремонтов станет улучшение технического состояния электрооборудования и повышение надежности энергоснабжения региона.