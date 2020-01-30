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Модернизация

Энергетики завершили реконструкцию распредсети в предгорном населённом пункте Адыгеи

Энергетики завершили реконструкцию распредсети в предгорном населённом пункте Адыгеи

30 января 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» завершили  реконструкцию трансформаторной подстанции и линии распредсети в хуторе Грозный Майкопского района Республики Адыгея, повысив тем самым надженость энергоснабжения жителей предгорного населенного пункта.

Бригады Майкопского района электросетей установили современную комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА для жителей населенного пункта, а также подключили к энергообъекту воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, реконструкцию которой выполнили в рамках договоров на технологическое присоединение льготной категории потребителей.

При возведении воздушной линии электропередачи энергетики использовали самонесущий изолированный провод, обладающий высокими техническими характеристиками и безопасностью при эксплуатации.

Напомним, в 2017 году в хуторе Грозный энергетики провели масштабную реконструкцию системы учета электроэнергии с внедрением цифровых технологий и установили потребителям «умные» счетчики. Выполненные мероприятия привели к значительному снижению потерь электрической энергии в сети.

Высокотехнологичные современные приборы учета электроэнергии обеспечивают круглосуточный мониторинг параметров энергопотребления. Сегодня, контроль показателей качества электроэнергии указывает на стабильный уровень напряжения в электросети.

– Работы по строительству и реконструкции распределительных энергообъектов для выполнения договоров на технологическое присоединение потребителей, а также внедрение цифрового учета электроэнергии продолжатся в 2020 году. В частности, в текущем году планируется установка более 11 тысяч интеллектуальных систем учета электроэнергии практически во всех районах территории обслуживания, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев. 

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края, а также Гиагинский, Майкопский, Красногвардейский, Кошехабльский, Шовгеновский районы и пригород Майкопа Республики Адыгея.  

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