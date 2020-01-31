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31 января 2020, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, АРМЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность Транспорт
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, состоявшейся “на полях” заседания Евразийского межправительственного совета.
Россию и Армению связывают близкие партнерские, союзнические отношения, сказал Михаил Мишустин.
“Мы вместе работаем в области энергетики, транспорта, промышленности, в культурно-гуманитарной сфере. Россия – ведущий внешнеэкономический партнёр Армении с долей во внешней торговле свыше 26%”, - отметил он.
Работа по линии энергетики между Россией и Арменией поддерживается на уровне руководства стран, отметил Александр Новак по окончании переговоров. При этом сотрудничество двух стран ведется не только в двустороннем, но и в многостороннем форматах, прежде всего, в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ЕАЭС.
“Совместно с коллегами из Армении ведем работу по формированию общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии ЕАЭС. Россия осуществляет стабильные поставки в Республику ряда энергоресурсов, в том числе и газа на уровне порядка 2 млрд кубометров ежегодно”, - подчеркнул Александр Новак.
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