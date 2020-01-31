Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, состоявшейся “на полях” заседания Евразийского межправительственного совета.

Россию и Армению связывают близкие партнерские, союзнические отношения, сказал Михаил Мишустин.

“Мы вместе работаем в области энергетики, транспорта, промышленности, в культурно-гуманитарной сфере. Россия – ведущий внешнеэкономический партнёр Армении с долей во внешней торговле свыше 26%”, - отметил он.

Работа по линии энергетики между Россией и Арменией поддерживается на уровне руководства стран, отметил Александр Новак по окончании переговоров. При этом сотрудничество двух стран ведется не только в двустороннем, но и в многостороннем форматах, прежде всего, в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ЕАЭС.