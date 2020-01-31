Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, состоявшейся “на полях” заседания Евразийского межправительственного совета.

В ходе переговоров главы правительств России и Казахстана обсудили ключевые темы двусторонних отношений, отметил Михаил Мишустин.

“Нас связывают давние дружеские, партнёрские отношения, динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи”, - сказал он.

Российско-казахстанское взаимодействие в топливно-энергетической сфере строится на взаимовыгодном партнерстве, развиваясь как в двустороннем, так и многосторонних форматах в рамках Электроэнергетического Совета СНГ, Евразийского экономического союза и в формате ОПЕК+, добавил Александр Новак по итогам встречи.