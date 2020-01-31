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Встречи

Александр Новак: “Российско-казахстанское взаимодействие в ТЭК строится на взаимовыгодном партнерстве”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, состоявшейся “на полях” заседания Евразийского межправительственного совета.

В ходе переговоров главы правительств России и Казахстана обсудили ключевые темы двусторонних отношений, отметил Михаил Мишустин.

“Нас связывают давние дружеские, партнёрские отношения, динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи”, - сказал он.

Российско-казахстанское взаимодействие в топливно-энергетической сфере строится на взаимовыгодном партнерстве, развиваясь как в двустороннем, так и многосторонних форматах в рамках Электроэнергетического Совета СНГ, Евразийского экономического союза и в формате ОПЕК+, добавил Александр Новак по итогам встречи.

«Мы имеем прочные экономические связи и многолетние договоренности в части поставок и транзита угля, газа, нефти и нефтепродуктов, а также передачи электроэнергии. Электроэнергетические системы наших стран работают в синхронном режиме, что существенно повышает их надежность и экономические показатели ”, - сказал глава Минэнерго России.

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