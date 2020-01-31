Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Михаил Мишустин подчеркнул, что российской стороной положительно оценивается динамика евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности Союза.

“Россия и дальше будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия. Прежде всего, улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование. Ставим перед собой главную цель – обеспечить рост экономик стран “пятёрки”, - отметил глава российского Правительства.

Минэнерго России ведет планомерную работу с профильными ведомствами стран ЕАЭС по линии энергетики, добавил Александр Новак по итогам заседания.