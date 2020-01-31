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31 января 2020, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЕАЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Михаил Мишустин подчеркнул, что российской стороной положительно оценивается динамика евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности Союза.
“Россия и дальше будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия. Прежде всего, улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование. Ставим перед собой главную цель – обеспечить рост экономик стран “пятёрки”, - отметил глава российского Правительства.
Минэнерго России ведет планомерную работу с профильными ведомствами стран ЕАЭС по линии энергетики, добавил Александр Новак по итогам заседания.
“В частности, мы продолжаем сотрудничество по реализации Программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, к настоящему времени подготовлен и утвержден советующий план мероприятий. В активной стадии проработки находятся и Программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Уверен, что при поддержке наших коллег из стран-партнеров эта работа будет завершена в срок”, - добавил глава Минэнерго России.
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