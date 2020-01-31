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Модернизация

Федеральная сетевая компания установит на пяти подстанциях Приморского края современную микропроцессорную защиту

Федеральная сетевая компания установит на пяти подстанциях Приморского края современную микропроцессорную защиту

31 января 2020, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к проекту по модернизации систем релейной защиты и противоаварийной автоматики на энергообъектах Приморского края. На пяти подстанциях 220 кВ будут заменены микроэлектронные устройства на микропроцессорные аналоги. Это позволит улучшить контроль за элементами электроэнергетической системы и оперативно реагировать на возникновение повреждений и ненормальных режимов. Инвестиции в проект составляют 75 млн рублей.

До конца 2020 года новые системы релейной защиты и автоматики будут установлены на подстанциях 220 кВ «Горелое», «К», «Иман» – основных центрах питания Дальнегорского, Кавалеровского и Дальнереченского районов Приморья соответственно. Также работы будут проведены на подстанциях 220 кВ «Арсеньев-2» и «Волна», участвующих в электроснабжении потребителей Арсеньева и Владивостока. 

Релейная защита и автоматика предотвращает развитие аварийной ситуации при повреждении элемента или участка, обеспечивая работу неповрежденной части энергосистемы. По сравнению с микроэлектронным оборудованием новые микропроцессорные устройства обладают большим быстродействием, более компактны и надежны в эксплуатации. Они имеют функцию самодиагностики, которая позволяет получать оперативную информацию о состоянии защитных устройств. Кроме того, новое защитное оборудование позволяет анализировать аварийные процессы при возникновении повреждений. 

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