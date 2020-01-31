РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
31 января 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: Bauma CTT RUSSIA 2020
Отрасль: Строительство
27-28 мая 2020 г. в Москве в рамках выставки «Bauma CTT RUSSIA 2020» состоится Международная научно-практическая конференция «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития». Мероприятие пройдет в МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал отеля «Аквариум», 6 этаж.
Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей.
Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker / ООО «Цинкер».
Генеральные информационные партнеры: АО «НИЦ «Строительство», Bauma CTT RUSSIA, журнал «Фундаменты», журнал «Промышленное и гражданское строительство», журнал «Жилищное строительство».
27 мая 2020 с 10:00 до 18:00
В программу конференции будут включены следующие темы:
28 мая с 10:30 до 13:30
ВНИМАНИЕ! Регистрация обязательна! Для участия в конференции необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам конференции Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.
Докладчикам необходимо направить презентации докладов до 18.05.2020 в power point или pfd-формат. Презентации будут опубликованы на сайте Международной Ассоциации Фундаментостроителей перед началом конференции. Если докладчик по каким-то причинам против публикации, просим также сообщить о Вашем решении.
За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефонам:
+7 (495) 66-55-014, моб. +7 926 38-474-68, +7 916 36-857-36, +7 925 86-101-81.
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