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Мероприятия

II международная научно-практическая конференция "Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития" 27–28 мая 2020 года, Москва

II международная научно-практическая конференция Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития 27–28 мая 2020 года, Москва

31 января 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: Bauma CTT RUSSIA 2020
Отрасль: Строительство 

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Bauma CTT RUSSIA 2020

Bauma CTT RUSSIA 2020

Bauma CTT RUSSIA 2020

Bauma CTT RUSSIA 2020

27-28 мая 2020 г. в Москве в рамках выставки «Bauma CTT RUSSIA 2020» состоится Международная научно-практическая конференция «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития». Мероприятие пройдет в МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал отеля «Аквариум», 6 этаж.

Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей.

Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker / ООО «Цинкер».

Генеральные информационные партнеры: АО «НИЦ «Строительство», Bauma CTT RUSSIA, журнал «Фундаменты», журнал «Промышленное и гражданское строительство», журнал «Жилищное строительство».

 

27 мая 2020 с 10:00 до 18:00

Конференция «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития»

В программу конференции будут включены следующие темы:

  • Бурозабивные и буроопускные сваи железобетонные;
  • Буронабивные сваи бетонные и железобетонные;
  • Сваи-баретты;
  • Винтовые сваи;
  • Шпунтовые сваи;
  • Новинки: сваи из композитных материалов, сваи из чугуна;
  • Сваи для усиления оснований и фундаментов: грунтовые анкеры (микросваи), буроинъекционные сваи;
  • Современные методы, оборудование и приборы для испытания свай;
  • Спецтехника, строительное оборудование и инструмент для устройства свайных фундаментов: буровые и сваебойные установки, вибропогружатели, гидравлические и дизельные молоты и т.п.;
  • Особенности устройства свайных фундаментов в сложных геологических и климатических условиях;
  • Российский и зарубежный опыт применения современных свайных технологий при строительстве объектов в различных отраслях промышленности.

 

28 мая с 10:30 до 13:30

Круглый стол «Защита от коррозии железобетонных и металлических свай»

ВНИМАНИЕ! Регистрация обязательна! Для участия в конференции необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам конференции Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.

Докладчикам необходимо направить презентации докладов до 18.05.2020 в power point или pfd-формат. Презентации будут опубликованы на сайте Международной Ассоциации Фундаментостроителей перед началом конференции. Если докладчик по каким-то причинам против публикации, просим также сообщить о Вашем решении.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефонам:
+7 (495) 66-55-014, моб. +7 926 38-474-68, +7 916 36-857-36, +7 925 86-101-81.

 

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