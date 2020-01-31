Одно из основных условий развития цифровой экономики – открытость и доступность юридически значимой пространственной информации. Об этом говорили участники круглого стола «Развитие пространственных данных в цифровых государственных платформах», который прошел в Аналитическом центре.

Пространственные данные включают сведения обо всех объектах, их форме, местоположении и свойствах. «На текущий момент мы сосредоточены на систематизации и гармонизации нормативно-справочной информации, которая содержится в реестрах, но, чтобы двигаться дальше, нам необходимо учитывать и пространственные данные», - пояснил начальник Управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра Александр Малахов.

Геопространственные данные применяются во всех сферах жизни, добавил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров.

«Например, пространственные данные – основа функционирования «уберизированных» платформ. Данные, которые формируются в платежных системах, также могут быть геопривязаны и стать пространственными», - рассказал эксперт.

Применение пространственных данных может повысить качество управления объектами и территориями, улучшить общие условия ведения предпринимательской деятельности и инвестиционной привлекательности регионов за счет полноценной и достоверной информации, отметили участники дискуссии.

Они подчеркнули, что политическое и экономическое значение географической информации усиливается с каждым годом, и спрос на российском рынке пространственных данных в ближайшее время будет соответствовать мировому. Помимо госсектора, наибольший спрос на них ожидается со стороны электроэнергетики и ЖКХ, финансового сектора и транспортного комплекса, спрогнозировали эксперты.

Однако, по их мнению, без широкого вовлечения бизнеса в инновационную деятельность скорость адаптации пространственных данных остается на низком уровне. Кроме того, существенную роль в этом процессе играет импортонезависимость применяемых в России решений по сбору, обработке, хранению и распространению пространственных данных.