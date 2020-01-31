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За рубежом

Пропускная способность трансграничного соединения между Швецией и Польшей доступна для торговли электроэнергией на платформе SIDC с 22 января 2020 г.

Пропускная способность трансграничного соединения между Швецией и Польшей доступна для торговли электроэнергией на платформе SIDC с 22 января 2020 г.

31 января 2020, 10:20
Рубрика: За рубежом
Метки: Svenska kraftnä, ШВЕЦИЯ, ПОЛЬША
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках реализации общеевропейского проекта по сопряжению внутрисуточных рынков электроэнергии SIDC (ранее XBID)* cистемные операторы Швеции Svenska kraftnät и Польши PSE успешно завершили испытания по подключению пропускной способности трансграничного соединения между двумя странами SwePol Link к объединенной IT-платформе, в рамках которой происходит формирование единого блока ценовых заявок для распределения доступной для трансграничных обменов электроэнергией (мощностью) пропускной способности передающей сети. Первые торги по распределению пропускной способности SwePol Link (для поставок электроэнергии на 22 января) состоялись 21 января 2020 г.

«Первая волна» SIDC, в которой приняли участие 14 стран: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция, была запущена 12 июня 2018 г. C 19 ноября 2019 г. запущена «вторая волна» SIDC, в которой уже участвовали пропускные способности трансграничных сечений Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словении, Хорватии и Чехии. «Третья волна» SIDC ожидается во второй половине 2020 г.

Официальный сайт Svenska kraftnät

* Региональный проект по сопряжению внутрисуточных рынков – SIDC (Single Intraday Coupling) или XBID Market Project (Cross-Border Intraday Market Project, Cross-Border Intraday initiative, Cross-Border Intraday solution) – инициатива системных операторов и энергобирж из 15 стран ЕС (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария) по формированию межзонального внутрисуточного рынка (intraday cross-zonal market).

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