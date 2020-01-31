RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Мероприятия

XVII межрегиональная специализированная выставка BelBUILD – 2020 Раздел "Энергетика. Ресурсосбережение. Экология"

Дата проведения: 6-8 августа 2020 г.

Место проведения: ВКК «Белэкспоцентр», г. Белгород, ул. Победы, 147 А

Организаторы:

  • Департамент строительства и транспорта Белгородской области;
  • Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области;
  • Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области;
  • Союз «Белгородская торгово-промышленная палата».

Выставка проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Основные тематические разделы выставки:

«Стройиндустрия»

  • архитектура и дизайн. Проекты зданий, домов;
  • строительное и промышленное оборудование. Лифтовое оборудование;
  • лакокрасочные материалы. Строительная химия. Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы;
  • дорожное строительство;
  • окна. Двери. Лестницы. Жалюзи, витражи, стеклопакеты. Обои, стеновые покрытия. Напольные покрытия;
  • геодезическое оборудование;
  • спецодежда.

«Энергетика. Ресурсосбережение. Экология»

  • производство, передача и сбыт электроэнергии;
  • альтернативная энергетика;
  • котельное оборудование, горелки;
  • автономные системы тепло- и энергоснабжения;
  • системы газоснабжения, газовое оборудование;
  • вентиляционные системы, кондиционирование;
  • насосы, компрессоры, гидравлическое оборудование;
  • ремонт и обслуживание жилищного фонда.
  • электротехническая продукция:
  • высоковольтное и низковольтное оборудование и аппаратура;
  • электромонтажное оборудование и инструмент;
  • контрольно-измерительные приборы и автоматика;
  • светотехническое оборудование, наружное освещение;
  • кабельно-проводниковая продукция;
  • инновации и разработки в энергетике и электротехнике.
  • очистные системы водоснабжения и водоотведения;
  • вывоз, переработка бытовых и промышленных отходов;
  • контроль загрязнения и технологии очистки воздуха;
  • санитарная очистка города, экологическая реабилитация природных объектов, благоустройство и озеленение.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ

С каждым годом выставка BelBUILD привлекает все большее внимание специалистов как Белгородчины, так и других регионов России и стран СНГ.

Участие в специализированной выставке «BelBUILD» дает реальную возможность для экспонентов расширить рынок сбыта производимой продукции, изучить спрос на представленную продукцию и изучить возможности рынка Белгородского и соседних регионов, найти деловых партнеров, а также это отличная возможность для обмена знаниями между специалистами отрасли.

В 2019 году в XVI межрегиональной специализированной выставке, которая была проведена под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, приняли 95 предприятий из регионов России и Республики Беларусь.

С выставкой ознакомились более 4654 посетителя, в том числе руководители и специалисты профильных департаментов области и города, руководители предприятий строительной отрасли, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий ТЭК и энергетических служб крупных предприятий, специализированных научных и учебных заведений, проектных организаций, представители малого и среднего бизнеса Белгородской области и близлежащих областей ЦФО, жители города.

В период подготовки и проведения выставки ««BelBUILD - 2020» ВКЦ «Белэкспоцентр» Союза «Белгородская торгово-промышленная палата» проводит широкомасштабную рекламную кампанию, которая включает: размещение информации в отраслевых и региональных печатных и интернет-изданиях, на тематических выставках, прямую адресную рассылку пригласительных билетов специалистам, рекламу выставки по радио- и телеканалам, наружную рекламу.

К участию в XVII межрегиональной специализированной выставке «BelBUILD - 2020» приглашаются предприятия-производители и поставщики электротехнической, энергетической, светотехнической, сантехнической продукции, оборудования и материалов для систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, водоочистки, торговые предприятия, банки, специализированные издательства.

Ждем Вас на выставке в «Белэкспоцентре»!

Дополнительная информация:

Телефон/факс: (4722) 58-29-51, 58-29-40, 58-29-50, 58-29-41.

E-mail: belexpo@mail.ru

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