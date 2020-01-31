РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
31 января 2020, 12:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: БЕЛЭКСПОЦЕНТР, BelBUILD-2020
Отрасль: Строительство Электроэнергетика Кабельная промышленность Электротехника
Дата проведения: 6-8 августа 2020 г.
Место проведения: ВКК «Белэкспоцентр», г. Белгород, ул. Победы, 147 А
Организаторы:
Выставка проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Основные тематические разделы выставки:
«Стройиндустрия»
«Энергетика. Ресурсосбережение. Экология»
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ
С каждым годом выставка BelBUILD привлекает все большее внимание специалистов как Белгородчины, так и других регионов России и стран СНГ.
Участие в специализированной выставке «BelBUILD» дает реальную возможность для экспонентов расширить рынок сбыта производимой продукции, изучить спрос на представленную продукцию и изучить возможности рынка Белгородского и соседних регионов, найти деловых партнеров, а также это отличная возможность для обмена знаниями между специалистами отрасли.
В 2019 году в XVI межрегиональной специализированной выставке, которая была проведена под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, приняли 95 предприятий из регионов России и Республики Беларусь.
С выставкой ознакомились более 4654 посетителя, в том числе руководители и специалисты профильных департаментов области и города, руководители предприятий строительной отрасли, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий ТЭК и энергетических служб крупных предприятий, специализированных научных и учебных заведений, проектных организаций, представители малого и среднего бизнеса Белгородской области и близлежащих областей ЦФО, жители города.
В период подготовки и проведения выставки ««BelBUILD - 2020» ВКЦ «Белэкспоцентр» Союза «Белгородская торгово-промышленная палата» проводит широкомасштабную рекламную кампанию, которая включает: размещение информации в отраслевых и региональных печатных и интернет-изданиях, на тематических выставках, прямую адресную рассылку пригласительных билетов специалистам, рекламу выставки по радио- и телеканалам, наружную рекламу.
К участию в XVII межрегиональной специализированной выставке «BelBUILD - 2020» приглашаются предприятия-производители и поставщики электротехнической, энергетической, светотехнической, сантехнической продукции, оборудования и материалов для систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, водоочистки, торговые предприятия, банки, специализированные издательства.
Ждем Вас на выставке в «Белэкспоцентре»!
Дополнительная информация:
Телефон/факс: (4722) 58-29-51, 58-29-40, 58-29-50, 58-29-41.
E-mail: belexpo@mail.ru
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