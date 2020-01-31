Еврокомиссия разработает закон, обязывающий производителей мобильных устройств, продающихся в ЕС, прийти к общему стандарту зарядки мобильных устройств, сообщает Reuters. Члены Европарламента отдали 582 голоса за резолюцию и 40 голосов против, обязав Еврокомиссию разработать новые правила к июлю 2020 г.

В настоящее время индустрия преимущественно использует три типа разъемов: microUSB, более современный USB-C, а также Lightning, используемый в устройствах Apple. Последние модели планшетов iPad Pro, представленные в 2018 г., используют разъем USB-C, однако телефоны и планшеты младших ценовых категорий продолжают использовать Lightning. Еврокомиссия утверждает, что единый стандарт зарядки нужен для сокращения электронных отходов, объемы которых в 2016 г. составили 16,6 кг на одного жителя страны – члена ЕС.

Евросоюз предпринимал попытки ввести стандарты с 2009 г., когда на рынке, по подсчетам BBC, сосуществовало более 30 стандартов. В 2009 г. Apple вместе с Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителей использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 г. Формулировка документа позволила Apple ограничиться выпуском переходника с Lightning на microUSB. Apple настаивает, что стандартизация помешает внедрению новых функций и приведет к увеличению отходов за счет старых, несовместимых аксессуаров, цитирует Financial Times.