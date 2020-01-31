Представители Минкомсвязи выступили на "Инфофоруме-2020"

Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации министерства Василий Слышкин принял участие в пленарном заседании «Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества и цифровой экономики» «Инфофорума-2020».

Спикер от Минкомсвязи России в своем выступлении отметил, что высочайшие темпы цифровизации страны требуют особенно пристального внимания к вопросам информационной безопасности.

«Наша задача – в короткий период обеспечить рост инфраструктуры, импортонезависимость, гарантировать надежность и защищенность государственных информационных ресурсов. Ответом на эти вызовы является государственная единая облачная платформа, которую мы создаем в рамках национальной программы «Цифровая экономика», - рассказал в своем обращении к участникам форума Василий Слышкин.

В пленарной сессии приняли участие представители органов власти, научных и образовательных организаций, ассоциаций, некоммерческих организаций, предприятий промышленности, транспорта, связи, финансового сектора, ИКТ-компаний и специалисты в сфере информационной безопасности.

Заместитель директора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи России Юрий Урсу выступил модератором секции «Создание государственной единой облачной платформы» в рамках «Инфофорума-2020».

По мнению Урсу, при переходе государства на сервисную модель потребления услуг предоставления инфраструктуры существенно повысится гибкость используемых технических решений, при этом появится возможность резко увеличить показатели надежности государственных информационных систем без капиталовложений из средств государственного бюджета.