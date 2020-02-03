Роскосмос начинает выпуск лифтов

Предприятие Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод, выпускающий трамваи, приступил к проекту по производству лифтов, сообщила Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в Роскосмос).

"Реализуется проект по производству и последующего сервисного обслуживания современных лифтов. К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год", - говорится в сообщении на сайте ОРКК.

Отмечается, что данная техника пополнит портфель гражданской продукции госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание "космического лифта" - устройства для доставки полезной нагрузки с орбиты Луны на ее поверхность.