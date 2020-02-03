Кластер энергоэффективных технологий и резиденты Фонда «Сколково» приняли участие в Форуме «Инновационные технологии в строительстве» на площадке Правительства Москвы для технологического бизнеса «Цифровое деловое пространство».



Руководители крупных российских строительных компаний, профильных структур Правительства Москвы и разработчики инновационных продуктов собрались на Форуме для обсуждения задач и перспектив развития строительной отрасли. На открытии мероприятия с приветственным словом выступил директор по развитию Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Михаил Тыкучинский.

Михаил Тыкучинский, директор по развитию Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Мы рады тому, что Правительство Москвы поддерживает внедрение инновационных технологий и мобилизует на их развитие девелоперов. В 2019 году Фонд “Сколково” впервые успешно реализовал акселерационную программу Build UP при участии партнеров “Галс-Девелопмент” и “Дон-Строй-Инвест”. Проект доказал свою эффективность как инструмент поддержки внедрения инноваций в строительной отрасли. В конце февраля “Сколково” запускает программу Build Up во второй раз при поддержке Правительства Москвы и крупнейших девелоперов России. Мы планируем, что в этом году она будет еще более масштабной».

Вице-президент и член правления компании «Галс-Девелопмент» Андрей Чернуха поддержал важность проведения акселератора и поделился успешными результатами внедрения инновационных решений, отобранных в рамках BuildUp 2019.



В ходе мероприятия состоялась пленарная сессия с разработчиками инновационных продуктов, представителями крупных российских строительных компаний и департаментов градостроительного комплекса Правительства Москвы. В пленарной сессии приняли участие резиденты Фонда «Сколково» - компании «Эколайт», «Контакт» и «3Д Стайл».

Генеральный директор «Эколайт» Федор Немцов рассказал об уникальном устройстве защиты от искрения, аналогов которому пока нет в России. Стоит оборудование в 3 раза дешевле зарубежных аналогов – около 5 тыс.руб.



Генеральный директор компании «Контакт» Рустам Саидмурсалов презентовал линейку инновационных средствах BufferSystem для очистки, защиты и реставрации объектов строительства. В числе уникальных характеристик устройства: отсутствие вредных испарений и разрушения обрабатываемых поверхностей, паропроницаемость материала и возможность использования на влажной поверхности при отрицательных температурах. Средства BufferSystem включены в «Перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий» и не имеет аналогов в России.



Генеральный директор компании «3Д Стайл» Константин Криволапов познакомил гостей выставки с инновационными отделочными материалами с 3D и динамическими изображениями для благоустройства фасадов города.



В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии:

BIM полного цикла: новые возможности для всех участников проекта,

Умный город сегодня,

Политики обновления городов: строительные кейсы, реализуемые в Москве. Проекты реновации.

Старший проектный менеджер по направлению «Городские технологии» Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Николай Булатов принял участие в отраслевой дискуссии «Умный город сегодня» с докладом «Умные городские технологии в “Сколково”: источник инноваций для девелоперов и платформа для развития высокотехнологичных компаний». Он рассказал об экосистеме «Сколково», мерах поддержки стартапов, а также о результатах первого в строительной отрасли акселератора «Build Up» 2019.

Николай Булатов, старший проектный менеджер по направлению «Городские технологии» Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «По итогам акселератора “Build Up” партнер-девелопер получает возможность сформировать конкретный технологический запрос, найти стартапы под свои бизнес-задачи и получить их профессиональную экспертную оценку. Также в процессе проведения акселератора происходит детальная проработка бизнес-кейсов и реализация пилотных проектов».

10 резидентов Фонда «Сколково» также представили свои продукты на площадке Форума «Инновационные технологии в строительстве».