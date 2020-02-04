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Мероприятия

Юрий Борисов и Александр Новак приняли участие в запуске Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии

Юрий Борисов и Александр Новак приняли участие в запуске Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии

4 февраля 2020, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и Министр энергетики Александр Новак приняли участие в торжественной церемонии запуска Зарамагской ГЭС-1 в Республике Северная Осетия.

«Сегодня мы являемся свидетелями грандиозного события – начинает свою работу Зарамагская ГЭС-1. Построен уникальный энергообъект, чрезвычайно сложное инженерное сооружение с самым большим в России напором воды в 609 метров, самыми мощными ковшовыми гидротурбинами и с самыми протяженными гидротехническими сооружениями. Станция оснащена современным оборудованием и имеет высокий уровень автоматизации. После ввода в эксплуатацию она станет самой крупной электростанцией Республики Северная Осетия – Алания и третьей по мощности гидростанцией на Северном Кавказе», – сказал Юрий Борисов.

Новая станция на реке Ардон будет работать в пиковом режиме, выдавая электроэнергию в часы ее наибольшего потребления. Это повысит надежность энергоснабжения потребителей, а также эффективность работы всей энергосистемы региона.

«Сегодня знаковое событие для нашей электроэнергетической отрасли – мы запустили в эксплуатацию Зарамагскую электростанцию мощностью 346 МВт. Появляется возможность подключения новых потребителей, обеспечивается более надежное энергоснабжение» – отметил Министр в ходе торжественной церемонии.

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