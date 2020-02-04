Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и Министр энергетики Александр Новак приняли участие в торжественной церемонии запуска Зарамагской ГЭС-1 в Республике Северная Осетия.

«Сегодня мы являемся свидетелями грандиозного события – начинает свою работу Зарамагская ГЭС-1. Построен уникальный энергообъект, чрезвычайно сложное инженерное сооружение с самым большим в России напором воды в 609 метров, самыми мощными ковшовыми гидротурбинами и с самыми протяженными гидротехническими сооружениями. Станция оснащена современным оборудованием и имеет высокий уровень автоматизации. После ввода в эксплуатацию она станет самой крупной электростанцией Республики Северная Осетия – Алания и третьей по мощности гидростанцией на Северном Кавказе», – сказал Юрий Борисов.

Новая станция на реке Ардон будет работать в пиковом режиме, выдавая электроэнергию в часы ее наибольшего потребления. Это повысит надежность энергоснабжения потребителей, а также эффективность работы всей энергосистемы региона.