RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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АО "Иркутсккабель" увеличит производство алюминиевого кабеля

Практический тренинг открыл новые возможности для повышения эффективности производства на предприятии АО «Иркутсккабель». Тренинг для руководства и подразделений АО «Иркутсккабель» организовали специалисты направления «Операционные Исследования» Алюминиевой Ассоциации совместно с экспертами АО «Научно-промышленные консультанты». Предметом исследования стали машины экранирования Drum Twister – 1,2, потенциал которых сейчас используется не в полной мере.

Тренинговые мероприятия позволили разработать план повышения производительности участка в 2,5 раза. Сделать это можно за счет увеличения доступного времени работы оборудования – например, сокращения времени переналадок. Реализация предложенных изменений даст предприятию возможность увеличить объем производства экранируемого кабеля более чем вдвое: с 6 до 15 тысяч метров в сутки.

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