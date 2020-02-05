Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 полностью готова к проведению первой ключевой операции 2020 года - «горячей» обкатке оборудования реакторной установки.

Специалисты успешно и в установленные сроки выполнили весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ на оборудовании АСУ ТП, участвующем в обкатке.

С помощью АСУ ТП на этапе «горячей» обкатки и далее во время промышленной эксплуатации специалисты будут контролировать состояние самого важного с точки зрения безопасности оборудования (реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов и др.), автоматически и дистанционно управлять механизмами и арматурой.

«Мы готовы обеспечивать опробование блока в условиях, приближенных к эксплуатационным: при рабочих значениях давления и температуры в первом контуре реакторной установки и втором контуре тепловой схемы энергоблока. Контроль работы энергоблока и управление всеми процессами на нем будут обеспечены в полном объеме», - рассказал Анатолий Чиков, заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) Ленинградской АЭС-2.

Энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+» отличаются высокой степенью автоматизации. Они более «умные», более современные и отвечают европейским требованиям надежности. На каждом блоке размещено порядка 10000 датчиков измерительных каналов. Во время «горячей» обкатки они будут поставлять операторам информацию о температуре, давлении, уровне и расходе теплоносителя, работе насосов и т.д.

«Мы гарантируем, что эта информация будет точной, достоверной и оперативной. Значит, проверки на этапе стартующей в ближайшее время «горячей» обкатки будут выполнены корректно и в предусмотренном объеме, а энергоблок будет работать надежно и безопасно», - сообщил начальник участка ЦТАИ Ленинградской АЭС-2 Дмитрий Марыгин.

В данный момент специалисты приступают к первым процедурам «горячей» обкатки. Эта операция является заключительным этапом и предваряет этапЫ ввода энергоблока в эксплуатацию.

Источник: Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС