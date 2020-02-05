Автономизация на краю сети

Horizon Power, государственная энергоснабжающая организация в Южной Австралии, начинает демонтировать часть своей традиционной инфраструктуры и заменять её автономными системами энергоснабжения для клиентов, находящихся на краю зоны обслуживания.

Эти автономные системы — или микросети (remote microgrids) — будут представлять собой комбинированные объекты с солнечными электростанциями, накопителями энергии и дизельными генераторами, которые будут играть роль резервных мощностей. Стефани Анвин, генеральный директор Horizon Power, говорит, что автономное энергообеспечение является жизнеспособной альтернативой в удаленных местах, где клиенты сталкиваются с частыми отключениями энергии в результате пожаров, обрыва проводов в результате падения деревьев и т.п.

Компания планирует создать 17 автономных систем, обеспечивающих круглосуточное энергообеспечение клиентов в отдаленных районах, что позволит демонтировать более 64 километров сетей.

Horizon Power сообщает, что установка автономных систем будет осуществлена за счёт компании и не отразится на тарифах для потребителей. Компания будет являться собственником объектов и отвечать за их обслуживание.

Ранее в текущем году оператор основной сети штата Западная Австралия Western Power объявил, что планирует развернуть 57 автономных энергосистем на фермах. Обслуживание этих объектов в течение всего срока их службы позволит Western Power сэкономить почти 6 миллионов долларов по сравнению с традиционными мероприятиями по реконструкции распределительных сетей, которые бы потребовались бы для обеспечения надежного энергоснабжения этих удаленных территорий.

Комиссия по энергетическому рынку Австралии (Australian Energy Market Commission, AEMC) призывает федеральное правительство внести изменения в нормативные акты, которые бы позволили более активно стимулировать создание автономных систем по всей стране.

«Старомодный способ централизованной генерации, распределяемой с помощью опор и проводов в отдаленные уголки Австралии, уступает место системам из солнечных батарей и накопителей энергии, в которых энергия вырабатывается ближе к месту её потребления», — говорит исполнительный директор AEMC Энн Пирсон. «Эти реформы означают, что люди, живущие в конце сети, получат более качественное обслуживание, не платя больше».

Подобная инициатива с подачи ПАО «Россети» рассматривалась в рабочей группе «Энерджинет» и нашла поддержку. Были подготовлены и направлены в Минэнерго России проекты НПА, позволяющие в пилотном режиме отработать практику автономизации энергоснабжения на краю энергосистемы с сохранением для потребителей уровня тарифа.

Подготовлено IC ENERGYNET

Автор: Владимир Сидорович