Представители государственных служб Тоголезской Республики (Западная Африка) приобрели у резидента Фонда «Сколково», компании «Клеофас Инжиниринг», многофункциональное устройство для дезинфекции воды, воздуха и поверхностей.

Поставка в Того стала для компании «Клеофас Инжиниринг» первой продажей изобретения. Технология для дезинфекции воды, воздуха и поверхностей разработана на основе экспериментальных данных в области современных исследований физики плазмы. Устройство воздействует одновременно на весь известный спектр опасных бактерий и вирусов.

Юлия Соболева, проектный менеджер Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Интерес президента Тоголезской Республики и служб, отвечающих за водоснабжение населенных пунктов питьевой водой, вызван эффективностью и простотой обслуживания инновационного устройства. Оно позволит экономить на капитальных, эксплуатационных затратах и электроэнергии. Установки “Клеофас Инжиниринг” будут использоваться для обеспечения чистой питьевой водой труднодоступных населенных пунктов Республики Того».

Установка применяется на финальном этапе очистки воды - после предварительной подготовки с помощью механической фильтрации и обезжелезивания. Дезинфицируют воду ультрафиолетовые лампы. В них отсутствуют электроды, что повышает надежность и значительно увеличивает время эксплуатации. Устройство может функционировать автономно за счет подключения к системе солнечных батарей и накопителей энергии.



Помимо поставки устройств для очистки воды «Клеофас Инжиниринг» планирует обеспечивать заказчиков квалифицированной исследовательской поддержкой. В частности, проводить анализы природных и сточных вод на наличие агентов химического и бактериологического происхождения.



В скором будущем компания «Клеофас Инжиниринг» выпустит установку и «шкаф» управления в новом промышленном дизайне. Они разработаны благодаря грантовой поддержке Фонда «Сколково» на сумму 1,9 млн рублей.

Андрей Цыбульский, генеральный директор «Клеофас Инжиниринг»: «Статус резидента “Сколково” очень помог нам начать коммерциализацию разработки. Мы своевременно получаем необходимые консультации и менторскую поддержку на тему инструментов развития проекта. В ближайшее время планируем сосредоточиться на масштабировании бизнеса. Уже есть предпосылки к сотрудничеству в ЮАР, Индии и Вьетнаме».

По словам Андрея Цыбульского, в течение полугода решится вопрос об открытии сервисных центров на территории Западной Африки. География сервисных центров будет зависеть от месторасположения и количества проданных устройств.

«Клеофас-Инжиниринг» – компания основана в 2016 году. Научные исследования, на которых базируется технология, осуществлялись и до этого времени. «Клеофас Инжиниринг» является резидентом «Сколково». Область компетенций: разработка систем для ультрафиолетовой микроволновой очистки воды, воздуха и поверхностей на основе безэлектродных ламп.



Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.