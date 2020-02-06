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Инвестиции (проекты)

3 млрд руб инвестиций привлекут для возведения домов для обманутых дольщиков в Подмосковье

Для строительства домов для обманутых дольщиков в Московской области в 2020 году планируют привлечь более 3 миллиардов рублей внебюджетных денег, сообщила в четверг журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

«В течение этого года будет привлечено более 3 миллиардов рублей инвестиций на завершение строительства для 15,5 тысяч человек», - сказала Федотова.

Она отметила, что с 2012 года было привлечено около 86 миллиардов рублей внебюджетных средств со стороны инвесторов для решения проблем обманутых дольщиков.

По словам министра, с 2012 года восстановлены права почти 50 тысяч дольщиков. Кроме того, в этом году планируется решить проблемы 15,5 тысяч обманутых дольщиков.

«В общей сложности привлечено инвестиционных внебюджетных средств в 2019 году на решение (проблем – ред.) 19 тысяч дольщиков почти 7 миллиардов рублей», - добавила Федотова.

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