РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
6 февраля 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Для строительства домов для обманутых дольщиков в Московской области в 2020 году планируют привлечь более 3 миллиардов рублей внебюджетных денег, сообщила в четверг журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
«В течение этого года будет привлечено более 3 миллиардов рублей инвестиций на завершение строительства для 15,5 тысяч человек», - сказала Федотова.
Она отметила, что с 2012 года было привлечено около 86 миллиардов рублей внебюджетных средств со стороны инвесторов для решения проблем обманутых дольщиков.
По словам министра, с 2012 года восстановлены права почти 50 тысяч дольщиков. Кроме того, в этом году планируется решить проблемы 15,5 тысяч обманутых дольщиков.
«В общей сложности привлечено инвестиционных внебюджетных средств в 2019 году на решение (проблем – ред.) 19 тысяч дольщиков почти 7 миллиардов рублей», - добавила Федотова.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter