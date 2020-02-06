«Газпромнефть-Восток» запустил газотранспортную систему (ГТС) Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка недр в Томской области.



В церемонии запуска приняли участие директор дирекции по газу и энергетике «Газпром нефти» Андрей Комаров, генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Константин Карабаджак, вице-президент Российского фонда прямых инвестиций Михаил Зархи, операционный директор Mubadala Petroleum Мазин Аль Ламки, заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный и мэр г. Томск Иван Кляйн.

Масштабная, сложная и высокотехнологичная газовая инфраструктура была построена за 3 года в отдаленном районе Томской области со сложными природными и климатическими условиями. Созданная ГТС обеспечивает поставку газа с месторождений Южно-Пудинского лицензионного участка (Кулгинское, Смоляное, Южно-Табаганское и Солоновское), Арчинского и Урманского месторождений в систему магистральных газопроводов «Газпрома».



Добываемый на месторождениях Южно-Пудинского лицензионного участка и Арчинском месторождении газ поступает на дожимную насосную станцию (ДНС) Арчинского месторождения. Далее по газопроводу протяженностью 18 км сырье транспортируется на дожимную компрессорную станцию (ДКС) Урманского месторождения - ключевой объект ГТС Урмано-Арчинской группы месторождений. Туда же поступает газ с установки подготовки нефти (УПН) Урманского месторождения.



Для этого на объектах подготовки нефти Арчинского и Урманского месторождений были построены вакуумные компрессорные станции (ВКС), осуществляющие компримирование газа низкого давления концевых ступеней сепарации с ДНС Арчинского месторождения и УПН Урманского месторождения. После компримирования на ДКС Урманского месторождения, газ по 97-километровому газопроводу высокого давления направляется на узел учета и редуцирования газа Шингинского месторождения, являющийся конечной точкой новой ГТС перед врезкой в трубопроводную систему «Томскгазпрома».



Здесь происходит понижение давления, подогрев и учет газа перед его отправкой на установку комплексной подготовки газа и конденсата (УПГиГК) Мыльджинского месторождения «Томскгазпрома». На свободных мощностях УКПГиК Мыльджинского месторождения осуществляется подготовка попутного нефтяного газа (ПНГ), добываемого «Газпромнефть-Востоком» на Урмано-Арчинской группе месторождений для обеспечения максимального качества готовой продукции.



Создание ГТС Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка стало крупнейшим инвестиционным проектом в Томской области за последние годы. Совокупный объем инвестиций в строительство составил 6,7 млрд рублей. Срок окупаемости проекта - 12 лет начиная с момента принятия стратегического решения о его реализации в 2015 г. Производственная мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн м3 газа в год.



Как отметил Константин Карабаджак, реализация проекта направлена на повышение экологичности производства «Газпромнефть-Востока» и решение еще целого ряда важных задач. Запуск ГТС Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского участка позволило компании повысить общий уровень рационального использования ПНГ до 95%. Более того, как отметил А. Комаров, с запуском ГТС Урмано-Арчинской группы месторождений уровень утилизации ПНГ в целом по текущим проектам «Газпром нефти» достиг 95%. Помимо экологического эффекта, проект имеет для «Газпромнефть-Востока» существенную экономическую и социальную составляющую. Так, реализация проекта обеспечила возможность увеличения объема поставок газа потребителям Томской области и других регионов России более чем в 4 раза.



Еще один важный эффект проекта - увеличение объемов добычи углеводородного сырья «Газпромнефть-Востока» в 2020 г. на 23% по сравнению с 2019 г., до 2,3 млн т н.э. В экономику Томской области вклад проекта выражается в привлечении 12 региональных подрядных организаций и производителей, а также в создании более чем 50 новых рабочих мест в «Газпромнефть-Востоке».