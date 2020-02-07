По данным австралийского правительства, страна находится на пути к достижению 48% доли генерирующих объектов на базе ВИЭ в структуре генерирующих мощностей к 2030 г. и сокращению выбросов парниковых газов на 23%.

В столичном регионе и штате Тасмания (Tasmania) 100% электроэнергии уже вырабатывается из ВИЭ, в штате Южная Австралия – в среднем 50%, а штаты Квинсленд и Виктория достигнут 50% выработки электроэнергии из ВИЭ к 2050 г. Кроме того, штат Новый Южный Уэльс стремится сократить потребление угля к 2030 г. Согласно предварительным оценкам регулятора в области чистой энергетики – Clean Energy Regulator – в Австралии введено в эксплуатацию 6,3 ГВт новых мощностей ВИЭ-генерации в 2019 г. против 4,8 ГВт в 2018 г. При этом, из-за остающейся неопределенности в долгосрочной политике в энергетической сфере инвестиции в проекты строительства наземной ветровой генерации в 2019 г. сократились на 57% (до $ 1,6 млрд), а инвестиции в проекты сооружения солнечной генерации – на 60% (до $ 1,2 млрд).

В 2015 г. предыдущее правительство Австралии внесло поправки в свою целевую программу по развитию возобновляемой энергетики – Renewable Energy Target (RET), которая была запущена в 2001 г. и включала две части:

Large Scale Renewable Energy Target (LRET) – строительство масштабных объектов ВИЭ-генерации, таких как ВЭС, коммерческие СЭС и геотермальные электростанции.

Small-scale Renewable Energy Scheme (SRES) – строительство мелкомасштабных объектов ВИЭ-генерации для домашних хозяйств, малых предприятий и общественных групп.

В 2015 г. в рамках LRET объем выработки ВИЭ-генерации был установлен на уровне 33 ТВт*ч на 2020 г. (23% от суммарной выработки электроэнергии), а в августе 2018 г. новоизбранное правительство решило не менять установленный RET целевой показатель использования ВИЭ, срок действия которого истекает в 2020 г., т.к. полагает, что увеличение доли ВИЭ-генерации в структуре генерирующих мощностей будет иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata