"Электрокабель" пополнил парк испытательного оборудования

РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
7 февраля 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ХКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Кольчугинский кабельный завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) совершенствует лабораторно-испытательную базу. Парк оборудования пополнили вальцы для смешения резины и универсальная испытательная машина. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей.
Вальцы, предназначенные для смешения резин различных рецептур, заменят морально и физически устаревший станок. А универсальная испытательная машина позволит увеличить объем производимых в Испытательном центре завода исследований.
«Ежегодно мы проводим около 16 тысяч исследований. Чтобы получить качественный продукт на выходе, мы испытываем все поступающие на завод материалы как на входном контроле, так и на отдельных этапах производства. Перечень исследований разнообразен, поэтому в нашем распоряжении более 70 единиц оборудования. И ежегодно приобретается новое: только в 2019 году мы освоили 9 различных установок», - подчеркнула начальник Испытательного центра АО «ЭКЗ» Наталья Тараканова.
Универсальная разрывная машина, испытывающая материалы на прочность и эластичность, обладает целым рядом преимуществ. В частности, установка позволяет проводить исследование широкого спектра материалов – от тончайших ниток (для оплетки кабеля) до полимерных композиций и резины (для изоляции и оболочки). Результаты испытаний отдельных материалов на этом оборудовании будут гораздо точнее, чем на аналогах.
Полученные показатели специальная программа сравнивает с нормативными значениями, на основе чего выдается заключение о качестве материала, предназначенного для производства кабелей и проводов.
«2020 год в «Холдинге Кабельный Альянс» объявлен Годом качества. Контроль качества материалов и готовой продукции всегда был и остается в приоритете на ЭКЗ и других заводах ХКА. Мы регулярно обновляем парк лабораторно-испытательного оборудования, чтобы результаты исследований были максимально точными и оперативными», - прокомментировал директор АО «ЭКЗ» Рауль Тайматов.
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