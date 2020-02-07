"Электрокабель" пополнил парк испытательного оборудования

Кольчугинский кабельный завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) совершенствует лабораторно-испытательную базу. Парк оборудования пополнили вальцы для смешения резины и универсальная испытательная машина. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей.

Вальцы, предназначенные для смешения резин различных рецептур, заменят морально и физически устаревший станок. А универсальная испытательная машина позволит увеличить объем производимых в Испытательном центре завода исследований.

«Ежегодно мы проводим около 16 тысяч исследований. Чтобы получить качественный продукт на выходе, мы испытываем все поступающие на завод материалы как на входном контроле, так и на отдельных этапах производства. Перечень исследований разнообразен, поэтому в нашем распоряжении более 70 единиц оборудования. И ежегодно приобретается новое: только в 2019 году мы освоили 9 различных установок», - подчеркнула начальник Испытательного центра АО «ЭКЗ» Наталья Тараканова.

Универсальная разрывная машина, испытывающая материалы на прочность и эластичность, обладает целым рядом преимуществ. В частности, установка позволяет проводить исследование широкого спектра материалов – от тончайших ниток (для оплетки кабеля) до полимерных композиций и резины (для изоляции и оболочки). Результаты испытаний отдельных материалов на этом оборудовании будут гораздо точнее, чем на аналогах.



Полученные показатели специальная программа сравнивает с нормативными значениями, на основе чего выдается заключение о качестве материала, предназначенного для производства кабелей и проводов.