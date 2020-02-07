Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Департаменте промышленности и торговли Смоленской области с новым владельцем предприятия, генеральным директором компании «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергеем Гореловым. Завод планирует поставлять бронированный кабель для нужд РЖД для нефтегазовых компаний.

По словам Сергея Горелова, в настоящее время завершаются процедуры юридического оформления прав собственности на имущественный комплекс завода. В ближайших планах – создание нового юридического лица, официальный прием на работу до 200 новых сотрудников и возобновление производства кабельной продукции для строительной отрасли. В перспективе новый владелец готов модернизировать производство, закупить новое современное оборудование на сумму около 200 млн рублей для расширения номенклатуры выпускаемой продукции: силовой кабель для строительной отрасли и бронированный кабель для нужд РЖД и крупных нефтегазовых компаний.

Напомним, что в начале 2018 года «Смоленский кабельный завод» столкнулся с проблемой сбыта и, несмотря на помощь региональных властей и сотрудничество с региональными строительными организациями, стал терять объемы заказов. К концу 2018 года предприятие практически остановилось и Администрация Смоленской области приступила к поиску нового инвестора, а уже в сентябре 2019 года завод, фактически, выкупил новый инвестор, компания «Локомотив-Дизель-Сервис».

«Смоленский кабельный завод» уже на протяжении 23 лет работает в сфере кабельного производства. Предприятие выпускает более двухсот маркоразмеров кабеля и провода для бытовых нужд: силовые кабели и установочные провода используются в жилых домах, хозпостройках, банях, офисах, непроизводственных зданиях. Продукция ЗАО «СКЗ» соответствует российским и мировым стандартам качества, что подтверждают сертификаты от известнейших профессиональных центров по сертификации кабельной продукции «Секаб» и «Пожполисерт». С 2005 года предприятие является членом международной Ассоциации «Электрокабель», объединяющей производителей кабельно-проводниковой продукции России и стран СНГ. Реализация кабельной продукции весь период работы завода осуществлялась по всей территории России: Москва, Казань, Краснодар, Ставрополь и другие города.