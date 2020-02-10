Федеральное правительство Германии одобрило законопроект, направленный на прекращение производства электроэнергии из угля к 2038 г., с тем чтобы сократить выбросы парниковых газов в стране на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. Ожидается, что Бундестаг – федеральный парламент Германии – примет этот законопроект к середине 2020 г.

В 2022, 2026, 2029 и 2032 гг. правительство проведет анализ, как реализуется поэтапный отказ от использования угля, сосредоточив внимание на безопасности энергоснабжения, ценах на электроэнергию и защите климата. Начиная с 2026 г., планируется также оценить возможность сокращения сроков вывода из эксплуатации объектов угольной генерации и завершить его к 2035 г. вместо 2038 г. Новым законодательством предусмотрена компенсация за поэтапный отказ от использования угольной генерации, максимальный размер которой составит € 165 000 за 1 МВт в 2020 г., а затем постепенно снижается до € 155 000/МВт в 2021- 2022 г. и на 25% каждый последующий год до 2026 г., когда размер компенсации составит € 49 000/МВт. После 2026 г. компенсационные выплаты осуществляться не будут. Тем не менее в Германии планируется ввести в эксплуатацию новую угольную ТЭЦ Datteln 4 мощностью 1,1 ГВт. Оборудование ТЭЦ в настоящее время находится в опытной эксплуатации, и станция может начать работу уже в середине 2020 г.

Принятие парламентом закона о прекращении использования угля позволит принять законопроект о помощи угольным регионам. Ранее в январе 2020 г. федеральное правительство и правительства федеральных земель Бранденбург, Саксония, Северная Рейн-Вестфалия и Саксония-Анхальт достигли соглашения по графику остановки угольных электростанций, а также о финансовой компенсации и структурной помощи угледобывающим регионам. Правительство Германии планирует выплатить € 40 млрд в качестве компенсации федеральным землям, в которых добывается каменный уголь и лигнит, за закрытие угольных электростанций и обеспечивающих их топливом шахт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata