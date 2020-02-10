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Законотворчество (постановления)

Комитет Госдумы одобрил два правительственных законопроекта по "регуляторной гильотине"

Комитет Госдумы одобрил два правительственных законопроекта по регуляторной гильотине

10 февраля 2020, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении два правительственных законопроекта, которые касаются реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторной гильотины"). Речь идет о законопроектах "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Комитет является соисполнителем по данным законопроектам. 

Законопроекты разработаны Минэкономразвития в рамках "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины", утвержденного главой кабинета министров. В законопроекте "Об обязательных требованиях", в частности, предлагается определить правовые и организационные основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, оценка соблюдения которых проводится при осуществлении государственного и муниципального контроля, привлечения к ответственности и так далее.

Законопроект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" устанавливает, в том числе, процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, определяет перечень оснований для открытия контрольно-надзорного производства и определяет критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности. Законопроектом также предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры - например, рекомендации.

Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, отмечается в законопроекте.

В законопроекте предусматривается 35 видов госконтроля, которые не подпадают под реформу контрольно-надзорной деятельности. Среди них - основные функции Банка России (надзор за деятельностью кредитных и некредитных организаций, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах и т.д.). Кроме того, под данный законопроект не подпадают основные функции ФАС России и ее территориальных органов, а также налоговый, таможенный и валютный контроль.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

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Компания: ТАСС

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