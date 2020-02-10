ТД "УНКОМТЕХ" выступит партнером RusCable Club NEXT GENERATION

Образец продукции на МФЭС 2019 Стенд компании на Cabex 2019 Интервью с А. В. Писанным

Торговый дом «УНКОМТЕХ» второй год подряд выступает «Алюминиевым партнером» RusCable Club — главного неформального мероприятия в кабельном бизнесе. Холдинговая компания, объединяющая в себе два передовых кабельных завода «Иркустккабель» и «Кирскабель», вновь поможет объединить профессионалов промышленности на площадке Яровит-Холл, 18 марта 2020 года под слоганом NEXT GENERATION.

Вот уже 27 лет компания «УНКОМТЕХ» и флагманские заводы кабельной промышленности, входящие в ее состав, производят и поставляют высококачественную продукцию, востебованную более чем в 9 отраслях: энергетике, нефтегазовом секторе, машиностроении, оборонном комплексе, строительстве и многих других. Широко известный в электротехнической отрасли ТД «УНКОМТЕХ», как в России, так и за ее пределами, имеет среди своих клиентов таких гигантов как «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Северсталь», «ФСК ЕЭС», Холдинг «МРСК», «Росатом» и «РЖД».

Сегодня, более 20 отделений компании реализуют более 100 000 маркоразмеров кабелей и проводов различного назначения: кабели силовые в БПИ и ПВХ изоляции, с изоляцией из СПЭ на среднее и высокое напряжение, контрольные кабели, монтажные кабели, провода для воздушных линий электропередач, кабели с этиленпропиленовой изоляцией и другие. «УНКОМТЕХ» совершенствует свою продукцию и уровень сервиса, стремительное развитие постоянно подкрепляется новыми разработками, внедрением передовых технологий производства, расширением номенклатурного ряда, а также представительств и региональных филиалов по всей России.

Более подробно с продукцией компании, а также ее сотрудниками вы сможете познакомиться как на стенде ТД «УНКОМТЕХ» в рамках выставки Cabex 2020, так и в уютной атмосфере праздника RusCable Club 2020! Чтобы узнать о компании еще больше, понять, чем руководствуются ее сотрудники, что движет ими и в каком направлении идет ее рост – читайте эксклюзивное интервью с Андреем Писанным, исполнительным директором АО «УК «УНКОМТЕХ». В нем он рассказал о многих подробностях, сложностях, вызовах, успехах и достижениях в работе компании и ее заводов, а также в кабельной промышленности в целом.

Напоминаем, что бронирование и покупка билетов на RusCable Club NEXT GENERATION уже открыта на персональном сайте мероприятия. Чем дольше вы раздумываете, тем меньше свободных мест остается. Подайте заявку в специальной форме на сайте, звоните нашим менеджерам или пишите в наши соц. сети – демократичнее, моложе, веселее, RusCable Club – это новая волна кабельного рынка!