RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Новости портала

ТД "УНКОМТЕХ" выступит партнером RusCable Club NEXT GENERATION

Образец продукции на МФЭС 2019

Образец продукции на МФЭС 2019

Стенд компании на Cabex 2019

Стенд компании на Cabex 2019

Интервью с А. В. Писанным

Интервью с А. В. Писанным

Торговый дом «УНКОМТЕХ» второй год подряд выступает «Алюминиевым партнером» RusCable Club — главного неформального мероприятия в кабельном бизнесе. Холдинговая компания, объединяющая в себе два передовых кабельных завода «Иркустккабель» и «Кирскабель», вновь поможет объединить профессионалов промышленности на площадке Яровит-Холл, 18 марта 2020 года под слоганом NEXT GENERATION.

Вот уже 27 лет компания «УНКОМТЕХ» и флагманские заводы кабельной промышленности, входящие в ее состав, производят и поставляют высококачественную продукцию, востебованную более чем в 9 отраслях: энергетике, нефтегазовом секторе, машиностроении, оборонном комплексе, строительстве и многих других. Широко известный в электротехнической отрасли ТД «УНКОМТЕХ», как в России, так и за ее пределами, имеет среди своих клиентов таких гигантов как «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Северсталь», «ФСК ЕЭС», Холдинг «МРСК», «Росатом» и «РЖД».

Сегодня, более 20 отделений компании реализуют более 100 000 маркоразмеров кабелей и проводов различного назначения: кабели силовые в БПИ и ПВХ изоляции, с изоляцией из СПЭ на среднее и высокое напряжение, контрольные кабели, монтажные кабели, провода для воздушных линий электропередач, кабели с этиленпропиленовой изоляцией и другие. «УНКОМТЕХ» совершенствует свою продукцию и уровень сервиса, стремительное развитие постоянно подкрепляется новыми разработками, внедрением передовых технологий производства, расширением номенклатурного ряда, а также представительств и региональных филиалов по всей России.

Более подробно с продукцией компании, а также ее сотрудниками вы сможете познакомиться как на стенде ТД «УНКОМТЕХ» в рамках выставки Cabex 2020, так и в уютной атмосфере праздника RusCable Club 2020! Чтобы узнать о компании еще больше, понять, чем руководствуются ее сотрудники, что движет ими и в каком направлении идет ее рост – читайте эксклюзивное интервью с Андреем Писанным, исполнительным директором АО «УК «УНКОМТЕХ». В нем он рассказал о многих подробностях, сложностях, вызовах, успехах и достижениях в работе компании и ее заводов, а также в кабельной промышленности в целом.

Напоминаем, что бронирование и покупка билетов на RusCable Club NEXT GENERATION уже открыта на персональном сайте мероприятия. Чем дольше вы раздумываете, тем меньше свободных мест остается. Подайте заявку в специальной форме на сайте, звоните нашим менеджерам или пишите в наши соц. сети – демократичнее, моложе, веселее, RusCable Club – это новая волна кабельного рынка!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости
Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
Готовимся к Cabex вместе с RusCable Insider Digest № 159
RusCable Review № 28 и
Пластичный RusCable Insider Digest № 158 подстроится под интересы каждого
Открытая студия RusCable Review будет работать на Cabex в марте. Приглашаем на съемки
Эта новость часть сюжета RusCableCLUB
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно