RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Мероприятия

Ждем Вас на 8-й международной выставке Wire 2020 China

Март 2020 года — отличная возможность посетить интереснейшее мероприятие мирового уровня, способствующие развитию кабельной отрасли, внедрению инноваций в производство, продвижению оборудования для изготовления кабельно-проводниковой продукции на международных рынках, а также обмену опытом между ведущими экспертами кабельной сферы.

Основные разделы экспозиции: оборудование для производства и обработки проводов и кабелей, линии скрутки, технологические материалы, специальные провода и кабели, контрольно-измерительное оборудование, аппаратура для тестирования.

Winlong Cable Machinery представит оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции: линии скрутки и экструзии, лентообмоточные машины, оборудование для изготовления витой пары, бухтовочные и упаковочные машины.

Среди причин посетить выставку можно выделить следующие:

  • знакомство с современным мировым рынком кабельного оборудования, а также с технологическими инновациями
  • личное общение с производителями оборудования, возможность заключить контракт на выгодных условиях
  • возможность участвовать в научно-деловых мероприятиях в рамках события
  • многочисленные стенды с работающими линиями для производства кабеля

Выставка WIRE China пройдет 23 – 26 сентября 2020 г. В Шанхае, Китай в Новом Международном Экспо Центре. Номер стенда уточняется.

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Компания: Winlong

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