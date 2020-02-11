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Инвестиции (проекты)

В ТОР "Надеждинская" приступили к созданию внутриплощадочных сетей

В ТОР Надеждинская приступили к созданию внутриплощадочных сетей

11 февраля 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТОР НАДЕЖДИНСКАЯ, КРДВ
Отрасль: Строительство 

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ООО УК ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») в рамках создания внутриплощадочных сетей ТОР «Надеждинская» провело конкурентные закупки и заключило договоры на производство, поставку и монтаж распределительных трансформаторных подстанций, а также на проектирование внутриплощадочных автомобильных дорог, сетей ливневой канализации и канализации для сетей электроснабжения. По обоим контрактам подрядные организации приступили к выполнению работ, завершить которые планируется в третьем квартале 2020 года.

Подрядная организация «ДВ Энергосервис» произведет пять распределительных трансформаторных подстанций (РТП). До завершения монтажных работ все потребности резидентов в электрической энергии удовлетворены за счет подключений по временным схемам от существующих электросетей.

Проектирование канализации для сетей электроснабжения от РТП до площадок резидентов, а также проектные работы по внутриплощадочным автомобильным дорогам и сетям ливневой канализации выполнит компания «Премьер-Энерго». Разработанные проекты инженерных сетей позволят провести конкурентные закупочные процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

«При проектировании и строительстве инфраструктуры территорий опережающего развития учитываются все потребности резидентов. Вводимые совместно с региональными органами власти и ресурсоснабжающими организациями объекты электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также дорожные сети позволяют инвесторам комфортно работать и запускать новые предприятия в намеченные сроки, создавая рабочие места для жителей региона», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

ТОР «Надеждинская» – это многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Здесь ведут деятельность 58 резидентов с проектами общей стоимостью 53 млрд рублей и планами создать свыше 5,5 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы территории опережающего развития реализовали 4 проекта и вложили в экономику региона 9,4 млрд рублей, создали 779 рабочих мест.

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