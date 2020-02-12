12 февраля 2020, 10:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2020
Отрасль: Электроэнергетика
20 февраля 2020 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, открывается ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2020).
На конференции представители Фонда «Энергия без границ» (группа компаний «Интер РАО») расскажут о программе инновационного развития и «Едином окне» для инновационных предложений.
Фонд отвечает за формирование и поддержание Реестра инновационных решений, рекомендованных к использованию и применению на объектах компаний Группы «Интер РАО». Структура занимается внедрением НИОКР и приобретением инновационных работ и услуг в состав инвестиционных и производственных программ, а также их последующей реализацией.
Для подготовки и подачи Инновационного решения необходимо сформировать пакет документов в соответствии с рекомендациями Фонда на странице информационного портала «Окно инноваций».
Деятельность Фонда поддерживается Минэнерго России и финансируется генерирующими и сбытовыми компаниями.
Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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