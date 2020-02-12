ПластКрафт - "Полимерный" партнер RusCable Club 2020

Производство завода ПластКрафт RusCable Club 2019 Уникальный бизнес-календарь от ПластКрафт

К молодежному, яркому и самому громкому событию года в кабельной промышленности присоединяется столь же юный и энергичный завод ПластКрафт. Производитель широкого ассортимента пластикатов и полимерных компаундов из города Орел выступит партнером главного неформального мероприятия в кабельном бизнесе – RusCable Club 2020. Высокие темпы роста, особый подход к работе с клиентами, энтузиазм – ключевые характеристики орловского предприятия, перекликающиеся с основной тематикой нового Клуба, который пройдет под слоганом NEXT GENERATION.

18 марта в Москве в комплексе Яровит-Холл, всего в одной минуте ходьбы от выставки Cabex, соберутся ведущие специалисты электротехнической отрасли: представители кабельных производств, дилерских организаций, ключевых потребителей кабельной продукции; а также ведущие специалисты производителей полимеров и оборудования для кабельной промышленности, Россетей, Ростеха, Росстандарта, Минпромторга. Захватывающая шоу-программа, музыка, кабельный бар, но самое главное – возможность для знакомства и общения в непринужденной обстановке объединят на одной площадке порядка 200 человек. Напоминаем, что количество билетов ограничено! Переходите по ссылке на персональный сайт RusCable Club и оставляйте заявку, не откладывайте свое решение надолго, иначе рынок может решить все за вас.

Завод ПластКрафт хорошо известен многим участникам рынка. Клиентоориентированность компании и ее нацеленность на сближение с партнерами по бизнесу отражались в поддержке таких мероприятий, как RusCable Club 2019 и Большой кабельный пейнтбол 2019. Предприятие производит и поставляет широкую номенклатуру пластикатов. Завод ведет свою работу по трем основным направлениям: производство компаундов, производство поливочных и технических шлангов и трубок, а также НИОКР новых компаундов и OEM-производство в рамках лаборатории. В дополнении к пластикатам для оболочек марок ОН-М-40, НГ-30М, ППО/ППИ; для изоляции марок И40-13А, ППИ 30-30; для заполнения марок ПК, ППВ и нескольких марок термоэластопластов, в лаборатории ПластКрафт ведется работа по разработке и освоению новых видов компаундов. Во второй половине 2019 года заводом была открытая вторая производственная площадка, позволившая многократно увеличить мощности компании по выпуску продукции.

Одним из главных приоритетов компании является не только бескомпромиссное стремление к выпуску высококачественной продукции, но и большое внимание к каждому из своих клиентов. По уровню сервиса и количеству инноваций в способах работы с клиентами, завод ПластКрафт стоит в авангарде рынка материалов, предлагая своим покупателям наиболее выгодные и удобные решения, гибко подстраиваясь под пожелания и предоставляя высокий уровень ведения сотрудничества от производства продукции до ее запуска на линии. У каждого клиента завода ПластКрафт свой личный менеджер, который на связи круглосуточно и при необходимости может сделать фотоотчёт с производства. А опытные технологи могут настроить любой материал для производства товаров заказчика. Команда проектного офиса изучает процессы клиента и выстраивает производство так, чтобы клиенты минимизировали издержки и при этом получали товары высокого качества.

Мы приглашаем отраслевые компании стать партнерами клуба. Все подробности и возможности на сайте https://club.ruscable.ru/ и у менеджеров RusCable.Ru.

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