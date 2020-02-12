Российский экспортный центр (РЭЦ) начал прием заявок на участие во всероссийской премии "Экспортер года" в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе, который пройдет с апреля по сентябрь, будут определены лауреаты на уровне федеральных округов. Окружной этап премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе пройдет в мае 2020 года, заявку на участие можно подать до 29 апреля. Лауреатов премии на общероссийском уровне среди победителей федеральных округов выберут в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России", - говорится в сообщении.

Премия является составной частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

Победители премии получат различные бонусы от РЭЦ и партнеров премии. Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

В 2019 году подмосковная компания "Плодоимпорт" стала лауреатом премии в номинации "Экспортер года в сфере АПК среди субъектов МСП".