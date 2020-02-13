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Компании

Кабельный завод "АЛЮР" приобрел новое высокотехнологичное оборудование

Кабельный завод АЛЮР приобрел новое высокотехнологичное оборудование

13 февраля 2020, 09:15
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Новости компании

АЛЮР

В рамках реализации планов по модернизации существующего технологического парка, кабельный завод "АЛЮР" приобрел новое высокотехнологичное оборудование, производства одного из признанных мировых лидеров - компании Rosendahl. Экструдер ROEX 60.24, станция нагрева/охлаждения шнека, устройство дозирования Plasticolor 1500, экструдер ROEX 30.24 вкупе с ранее приобретенным измерительным оборудованием производства компании Sikora позволят значительно усовершенствовать производство кабельных изделий, повысить его технический уровень и эксплуатационные параметры - производительность, долговечность и точность, безопасность работы, легкость обслуживания.

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