В рамках реализации планов по модернизации существующего технологического парка, кабельный завод "АЛЮР" приобрел новое высокотехнологичное оборудование, производства одного из признанных мировых лидеров - компании Rosendahl. Экструдер ROEX 60.24, станция нагрева/охлаждения шнека, устройство дозирования Plasticolor 1500, экструдер ROEX 30.24 вкупе с ранее приобретенным измерительным оборудованием производства компании Sikora позволят значительно усовершенствовать производство кабельных изделий, повысить его технический уровень и эксплуатационные параметры - производительность, долговечность и точность, безопасность работы, легкость обслуживания.